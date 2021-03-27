Пока в НАТО думают: Россия готовит большую войну с Украиной?

Этого стоило ожидать. В пятницу, 26 марта примерно в 14.00 в районе поселка Шумы Донецкой области в результате обстрела со стороны оккупантов погибло четверо украинских военных, двое получили ранения. Как написал на своей странице в Фейсбук военный эксперт и редактор издания Цензор.нет Юрий Бутусов, после ротации 503-го батальона морской пехоты российские войска резко усилили активность в данном районе.

«Ситуация не может не вызывать беспокойства, именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрелы из гаубиц, минометов и стрелкового оружия. Именно в Шумах российское командование в ноябре 2020-го требовало провести «инспекцию» украинской линии обороны. Высока вероятность, что в районе Шумов может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций», — указал он.

Имеет смысл напомнить, что 22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В начале 2021 года ситуация в Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

А 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Донбассе «никакого мирного процесса уже нет». «Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет», – сказал он. Более того, президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации в Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе (ТКГ ) по урегулированию конфликта.

Как видим, украинская сторона давно сигнализировала миру о планах российской стороны. В итоге, ее опасения сбылись. И теперь украинская делегация в трехсторонней контактной группе собралась на экстренное заседание, по итогам которого инициировала внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, посвященное очередному обострению. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении поговорить с лидерами стран нормандского формата – президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. Посольство США в Украине в Twitter призвало Россию соблюдать договоренности о перемирии в Донбассе. «Мы глубоко опечалены гибелью четырех украинских солдат сегодня в результате обстрелов вблизи Шумов. Россия должна соблюдать режим прекращения огня, остановить ежедневное насилие, которое вызывает страдания, конструктивно участвовать в мирных переговорах и прекратить агрессию в Украине», – говорится в твите.

Но способны ли все эти заявления как-то отрезвить российскую сторону? Практика показывает, что нет. «Россия не откажется от своей основной позиции… Она формулируется так: «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России»… К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии… Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это», — заявил глава украинской делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

О том, что есть большая вероятность новых жертв, а также большой войны, выразив соболезнование родным и близким погибших украинских военных, написал на своей странице в Фейсбук и глава ОДАУ Хикмет Джавадов. «Это не выбор Украины. Это тот выбор, который сделан за ее пределами, внешним врагом. Противостоять которому можно только путем всеобщей сплоченности в обществе. Только так, отбросив все дрязги, сплотившись в единый кулак, Азербайджан сделал реальностью свою победу над Арменией, освободив земли, что более четверти века находились под оккупацией. Только так, объединившись во имя целостности украинского государства, можно пресечь все планы коварного врага. Это возможно. Я верю, что мы увидим в Киеве точно такой же Парад Победы, как тот, что прошел в Баку, по окончании 44-дневной Отечественной войны», — считает Х.Джавадов.