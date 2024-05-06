Как показывает исследование Би-би-си, Россия, вероятно, вербует граждан Кубы для службы в российской армии на территории Украины.

В сентябре и октябре 2023 года проукраинская платформа InformNapalm опубликовала паспортные данные более 200 кубинцев, которые якобы служат в российской армии.

Поиск в фейсбуке показал, что 31 фамилия, упомянутая в этой утечке, совпадает с учетными записями людей, находящихся в России или связанных с российской армией.

Некоторые из этих людей, например, опубликовали фотографии, на которых они одеты в российскую военную форму или находятся в местах, где есть российские уличные знаки или российские автомобильные номера. Другие указывают своим текущим местом жительства Россию.

Многие из этих пользователей фейсбука начали публиковать контент, связанный с Россией, в августе 2023 года, что указывает на время, когда они могли прибыть в страну.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия понесла большие потери на поле боя. Би-би-си удалось подтвердить имена и фамилии более 50 тысяч российских военных, погибших в Украине, но в действительности это число, вероятно, намного больше. По украинским оценкам, российские потери убитыми и ранеными составляют полмиллиона.