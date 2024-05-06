Как показывает исследование Би-би-си, Россия, вероятно, вербует граждан Кубы для службы в российской армии на территории Украины.
В сентябре и октябре 2023 года проукраинская платформа InformNapalm опубликовала паспортные данные более 200 кубинцев, которые якобы служат в российской армии.
На сайте отмечают, что получили паспортные данные путем взлома электронной почты российского офицера из Тулы, занимавшегося вербовкой.
Поиск в фейсбуке показал, что 31 фамилия, упомянутая в этой утечке, совпадает с учетными записями людей, находящихся в России или связанных с российской армией.
Некоторые из этих людей, например, опубликовали фотографии, на которых они одеты в российскую военную форму или находятся в местах, где есть российские уличные знаки или российские автомобильные номера. Другие указывают своим текущим местом жительства Россию.
Многие из этих пользователей фейсбука начали публиковать контент, связанный с Россией, в августе 2023 года, что указывает на время, когда они могли прибыть в страну.
После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия понесла большие потери на поле боя. Би-би-си удалось подтвердить имена и фамилии более 50 тысяч российских военных, погибших в Украине, но в действительности это число, вероятно, намного больше. По украинским оценкам, российские потери убитыми и ранеными составляют полмиллиона.
Вербовка иностранцев, чтобы заменить часть потерь, также помогает Кремлю избежать рисков, вызванных попыткой мобилизации россиян силой. Когда в 2022 году Россия объявила частичную мобилизацию, сотни тысяч мужчин покинули страну.
Привезти кубинцев в Россию относительно просто. Две страны были союзниками со времен холодной войны, кубинцам не нужна виза для поездки в Россию, а прямые рейсы в Москву упрощают путешествие.
Между тем выгодные армейские контракты, которые предлагает Россия, привлекают кубинцев, которые отчаянно пытаются убежать от обострения экономического кризиса на острове, находящемся под санкциями США.
Документы, которые можно найти в сети, и сообщения СМИ свидетельствуют о том, что кубинским мужчинам предлагают ежемесячные выплаты в размере около 2 тысяч долларов в месяц — огромная сумма для Кубы, где средняя месячная зарплата составляет менее 35 долларов.