Владимир Путин, открывая совещание с командующими российских группировок в Санкт-Петербурге, заявил, что решение начать войну против Украины в 2022 году было «правильным и своевременным». Он напомнил, что 30 сентября в России отмечали «день воссоединения» оккупированных украинских территорий с Российской Федерацией, подчеркнув, что жители этих регионов якобы «подавляющим большинством» проголосовали за присоединение к России на организованных Москвой «референдумах». «Это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

В своем выступлении Путин повторил тезис о том, что Россия «наступает по всей линии боевого соприкосновения». При этом он пожаловался, что Украина наносит удары «в глубь российской территории по абсолютно мирным объектам». Кроме того, Путин сообщил, что, по его данным, за 2025 год Россия захватила 4900 квадратных километров украинской территории — около 0,8% площади страны, а также подтвердил необходимость достижения всех целей «специальной военной операции».

Ранее, в начале октября, выступая на заседании клуба «Валдай», Путин ответил на слова президента США Дональда Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром». Хозяин Кремля заявил, что подобные характеристики «некорректны», так как Россия якобы воюет «со всем блоком НАТО». При этом Путин отметил, что «спокойно относится» к словам американского лидера и предположил, что тот мог сказать это «с иронией». «Он сказал своему собеседнику: «Это бумажный тигр». А дальше что? Ну, идите тогда и разберитесь с этим бумажным тигром. А там, видите, все происходит по-другому», — заявил Путин. (moscowtimes.ru)