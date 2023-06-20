Частная военная компания «Вагнер» разместила вакансию операторов беспилотников самолетного типа. Требований всего три: возраст от 21 до 35 лет, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя и хорошая физическая подготовка.

Отдельно указано, что дополнительным плюсом будет опыт управления в авиасимуляторах на джойстиках и увлечение компьютерными играми, особенно, если человек «часами сидит играет».

Журналист «Верстки» связался с вербовщиком ЧВК, представившись соискателем. Как выяснилось, потенциальным операторам предлагают работать с двумя видами дронов: «коптерами и более серьезными штуками». В качестве места можно выбрать Украину или Африку.

Нанимателя интересовали лишь возраст, наличие судимостей и заболеваний, а отсутствие опыта военной, в том числе срочной службы, он назвал «не проблемой».

Помимо операторов, в ЧВК набирают и техников беспилотников. Здесь требования повыше: соискатель должен быть либо авиаинженером, либо разбираться в двух- и четырехтактных двигателях. (moscowtimes.ru)