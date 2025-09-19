«Национальная безопасность — первостепенная обязанность любого правительства и основа Плана перемен премьер-министра, — заявила в преддверии официального заявления МИ-6 министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. — Поскольку мир меняется, а угрозы, с которыми мы сталкиваемся, множатся, мы должны гарантировать, что Великобритания всегда будет на шаг впереди наших противников».

«Наши разведывательные службы мирового уровня находятся на переднем крае этой проблемы, работая за кулисами ради обеспечения безопасности британцев. Теперь мы подкрепляем их усилия передовыми технологиями, чтобы МИ-6 могла вербовать новых шпионов для Великобритании — в России и по всему миру», — сказала глава МИД Британии.

Любой желающий безопасно для себя связаться с Великобританией, чтобы передать конфиденциальную информацию, связанную с терроризмом или враждебной разведывательной деятельностью, начиная с пятницы, сможет получить доступ к порталу Silent Courier.

Инструкции по использованию платформы будут опубликованы на верифицированном канале MИ-6 на YouTube.

Пользователям рекомендуется получать доступ к нему через надежные VPN-сервисы и устройства.

В 2023 году похожую платформу создало ЦРУ, после того, как США понесли катастрофическую потерю своих информаторов в Китае, когда китайские службы безопасности взломали несколько каналов в даркнете, содержавших имена агентов.

По словам американских официальных лиц, это была одна из самых серьезных утечек данных в сфере безопасности США за последние годы. (bbc.com)