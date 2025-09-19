МИ-6 запустила в даркнете собственную специализированную платформу обмена сообщениями Silent Courier, через которую рассчитывает привлечь к сотрудничеству потенциальных информаторов из разных стран, и в частности, из России.
Как заявили в Форин-офисе, эта защищенная платформа должна упростить для спецслужб процесс вербовки, а ее создание направлено на укрепление национальной безопасности Великобритании.
Ожидается, что в пятницу уходящий со своего поста директор МИ-6 сэр Ричард Мур, находящийся в командировке в Стамбуле, даст разъяснения относительно этого шага своего ведомства.
В конце сентября пост главы МИ-6 впервые в истории займет женщина — Блейз Метревели.
«Национальная безопасность — первостепенная обязанность любого правительства и основа Плана перемен премьер-министра, — заявила в преддверии официального заявления МИ-6 министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. — Поскольку мир меняется, а угрозы, с которыми мы сталкиваемся, множатся, мы должны гарантировать, что Великобритания всегда будет на шаг впереди наших противников».
«Наши разведывательные службы мирового уровня находятся на переднем крае этой проблемы, работая за кулисами ради обеспечения безопасности британцев. Теперь мы подкрепляем их усилия передовыми технологиями, чтобы МИ-6 могла вербовать новых шпионов для Великобритании — в России и по всему миру», — сказала глава МИД Британии.
Любой желающий безопасно для себя связаться с Великобританией, чтобы передать конфиденциальную информацию, связанную с терроризмом или враждебной разведывательной деятельностью, начиная с пятницы, сможет получить доступ к порталу Silent Courier.
Инструкции по использованию платформы будут опубликованы на верифицированном канале MИ-6 на YouTube.
Пользователям рекомендуется получать доступ к нему через надежные VPN-сервисы и устройства.
Британия не первая западная страна, использующая такой механизм привлечения агентов.
В 2023 году похожую платформу создало ЦРУ, после того, как США понесли катастрофическую потерю своих информаторов в Китае, когда китайские службы безопасности взломали несколько каналов в даркнете, содержавших имена агентов.
По словам американских официальных лиц, это была одна из самых серьезных утечек данных в сфере безопасности США за последние годы. (bbc.com)