Жители Азербайджана смогут оформлять разрешения на поездки на освобожденные территории не только через портал Yolumuz Qarabağa, но и посредством платформы mygov.

Об этом сообщает # со ссылкой на Агентство инноваций и цифрового развития.

Для этого в разделе «Транспорт» на государственном портале необходимо выбрать соответствующую услугу, указать пункт назначения, дату поездки, а также данные автомобиля и пассажиров. Если машина зарегистрирована на имя заявителя, данные заполняются автоматически. После ввода сведений заявление подтверждается одноразовым паролем (OTP).

Водитель может взять в поездку до девяти пассажиров.

Информация о выданных разрешениях отображается в разделе «История», здесь же при необходимости можно отменить поездку.