Москва не собирается воевать с НАТО, поскольку возглавляющие военный блок США тратят на оборону многократно больше, чем Россия, заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств. Мы и на Украине бы никогда ничего не делали, если бы там госпереворот не совершили, а потом не начали бы военные действия на Донбассе», — сказал Путин на встрече с военными в Торжке.

Он напомнил, что военный бюджет США в 2022 году составил около $811 млрд, а России — $72 млрд. «И мы что, имея в виду вот это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Ну это просто бред», — отметил Путин.

Менее чем две недели назад, 17 марта, Путин допустил, что Россия может столкнуться с НАТО в полномасштабном конфликте. «Я думаю, все возможно в современном мире. Но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны», — говорил он на пресс-конференции по итогам президентских выборов.

В начале декабря прошлого года президент США Джо Байден заявил о растущей угрозе для стран Североатлантического альянса со стороны России. Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что поражение Украины приведет к войне России с НАТО. Путин «не остановится» в попытках «захватить суверенную территорию своих соседей», подчеркнул Остин.

Сам Путин называл подобные заявления «чушью». «Это просто фигура речи, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — отмечал он, подчеркивая, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать с НАТО.

Между тем в самом альянсе придерживаются противоположного мнения. 19 января о неизбежности войны с Россией заявил председатель военного комитета НАТО нидерландский адмирал Роб Бауэр. По его словам, всем странам блока нужно готовиться к тому, что она начнется в течение ближайших 20 лет. С похожим призывом выступали главкомы армий и министры обороны Великобритании, Дании, Норвегии, Нидерландов, Швеции, Германии, Польши, Чехии, Бельгии и Эстонии.

По данным американского Института изучения войны (ISW), Путин готовится к широкомасштабной войне с НАТО в долгосрочной перспективе. О планах Кремля на случай неядерного конфликта с Североатлантическим альянсом, по мнению ISW, свидетельствует реформа военно-административного деления страны. В частности, были воссозданы Московский и Ленинградский военные округа, которые смогут концентрировать силы на западном направлении. (moscowtimes.ru)