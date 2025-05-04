Канцлер Германии Олаф Шольц в своем последнем публичном выступлении на этом посту призвал к сохранению единой и мирной Европы.

Об этом говорится в публикации DW .

Канцлер, который 6 мая сложит полномочия, выступил с речью на памятной церемонии по случаю 80-летия окончания войны в Европе и освобождения концлагерей в гамбургском мемориале Нойенгамме.

Свое обращение Шольц связал с войной России против Украины и авторитарными тенденциями, прослеживающимися по всему миру.

По словам канцлера, на Германии лежит особая ответственность из-за ее истории.

«Один из важнейших уроков войны, развязанной немцами, из нацистского режима террора, из убийства миллионов невинных женщин, детей и мужчин – это наше глубокое убеждение в том, что наш континент, что мы, европейцы, должны раз и навсегда оставить войны между нашими народами в прошлом», – заявил Шольц, которого цитирует dpa.

Тем трагичнее, продолжил он, что лидер России Владимир Путин «снова принес войну в Европу». «Мы не должны и не будем с этим мириться», – подчеркнул канцлер.

Он подчеркнул, что Европа – это воплощение свободы, демократии и правового государства, и является «противовесом кровавым ужасам войны», поэтому она несовместима с военным империализмом и пренебрежением международным правом.