В социальной сети TikTok в понедельник, 8 апреля, появился официальный канал канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) — @TeamBundeskanzler. Пользователи смогут узнать о текущей деятельности кабинета министров и его главы, оставлять комментарии, вопросы и предложения и даже заглянуть за кулисы повседневной политической жизни. Аккаунт ведет правительственная пресс-служба.

Утром 8 апреля на канале был выложен 13-секундный видеоролик, в конце которого можно увидеть Шольца за рабочим столом в ведомстве федерального канцлера. На платформе миниблогов Х 65-летний политик прокомментировал расширение своего присутствия в интернете словами «Я не буду танцевать. Обещаю», имея в виду популярность танцевальных видео в TikTok.

Социальные медиа играют все более значимую роль в распространении информации, поэтому появление канцлера ФРГ в TikTok поможет выполнить «конституционный мандат федерального правительства в вопросе информирования немцев», подчеркнули в Берлине. Власти ФРГ вышли в соцсети в 2011 году — тогда в YouTube появился канал федерального правительства, а в Twitter — аккаунт его официального представителя. (dw)