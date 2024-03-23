На третьем году полномасштабного вторжения российской армии в соседнюю Украину с целью ее оккупации и запугивания НАТО пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «специальная военная операция» («СВО»), как российская власть до сих пор называла военную агрессию против суверенного государства – члена ООН, «превратилась в войну».

«Специальной военной операцией» широкомасштабные военные действия на территории Украины с использованием всех доступных видов современного вооружения, включая массированные ракетные удары по крупным городам и населенным пунктам, коммуникациям и инфраструктуре, гуманитарным объектам и гражданскому населению наряду с задействованными сухопутными силами, исчисляющимися сотнями тысяч вооруженных солдат, не называл в мире никто. Естественно, кроме самих россиян. Хотя любой здравомыслящий человек может легко развеять свои сомнения — для этого достаточно уметь вписать в поисковую систему в интернете слово «спецоперация» и прочитать в википедии – она проводится силами специальных подразделений, и понять, что существенно отличается своими целями и методами ведения.

Озвученные же российским лидером задачи, масштаб действа, задействованные в «СВО» силы и средства с первого дня вторжения позволили мировому сообществу дать наиболее подходящую оценку – это ВОЙНА. И лучше всех это видели и ощущали сами украинцы.

До сих пор Кремль умело использовал этот пропагандистский эвфемизм для описания вторжения России в Украину в большей степени для внутреннего пользования. Да и трусливый, зажравшийся, не готовый отказываться от собственного комфорта Запад считали в России неспособным вписаться за Украину.

Но Москва просчиталась. Пусть процесс шел тяжело, медленно и затянулся во времени, но Запад, в отличие от 2008 года в Грузии, 2014 года в Крыму, на сей раз решил дать отпор. И сегодня блок НАТО, который все эти годы пыталась развалить Россия – вспомним историю с С-400 для Турции — силен и консолидирован как никогда, и даже самые маленькие европейские страны находятся в числе верных друзей и защитников Украины от агрессии. Не будем сейчас приводить масштабы военной помощи западных стран воюющему Киеву, не это тема данной статьи.

Вопрос в том – почему говорящая голова Кремля изменила риторику, назвав войну войной? Все очень просто — войны в одни ворота не бывает. Это на Западе стали понимать только сейчас.

— На протяжении всего первого года войны западные партнеры Украины удерживали ее от нанесения ударов не только по российской территории, но даже по собственно украинской – оккупированному Крыму. Это табу, как и множество других, было снято после раскрытия фактов насилия над гражданским населением на оккупированных территориях. Дальше – больше. Чем более звериным становился оскал российской военщины, имеющей далеко идущие цели, тем больше в Европе стали осознавать истинные мотивы и задачи российской власти по новому освоению ранее бывших в ее зоне влияния стран постсоветского пространства и Восточной Европы. Ведущие страны коалиции – Англия и Франция стали поставлять Украине ракеты дальнего действия, отправили туда специалистов по наведению и обслуживанию и позволили наносить удары вглубь России.

— Украинские умельцы быстро научились производить наряду с воздушными и морские дроны, ВСУ удалось, не имея своего флота, уничтожить 20% Черноморского флота РФ и фактически загнать его в дальние порты.

— ВСУ успешно атакует нефтяные мощности противника — с начала этого года Украина использовала БПЛА для таргетинга на важные российские нефтяные объекты от Черного до Балтийского морей. В феврале в результате атак была уничтожена почти пятая часть мощностей страны по переработке сырой нефти.

— Война против Украины вернулась бумерангом на российскую территорию не только в виде атак беспилотников на негражданские объекты. На территорию России прорвались вооруженные силы Русской освободительной армии — Российского добровольческого корпуса, «Легиона Свобода России», Сибирского батальона и добровольцев Чеченской республики Ичкерия, которые уже 10 дней как демонстрируют героические усилия по деоккупации самой России от кучки захвативших ее ФСБ-шников.

— И, наконец, Макрон. Который, переобувшись на глазах, уже озабочен не «сохранением лица» Путина, а все больше хочет «приложить» к нему руку. Кремль серьезно напуган дерзостью француза, вознамерившегося показать ему «кузькину мать» во главе объединенных сил Европы.

И в этой ситуации российской власти не остается ничего, как уже официально перевести страну на военные рельсы – объявить войну якобы блоку НАТО и ввести военное положение, провести масштабную мобилизацию и приступить к обороне от НАТО, о победе над которой грезила она аж с Мюнхенской конференции 2007 года.

Такие выводы напрашиваются со слов самого Пескова. «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации», — заявил вчера представитель Кремля.

Но, обратим внимание, Кремль устами Пескова, уже в который раз, изменил свою цель – сейчас цель Российской Федерации — «обезопасить жителей» временно оккупированных регионов Украины. «У нас появилось четыре новых субъекта федерации. И для нас главное — обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов», — говорит Песков.

То есть, по сути, Песков говорит уже не о наступательной «СВО», а об оборонительной войне. В том числе в Крыму – «Россия не может допустить существования у своих границ государства, которое задокументировало намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым и новые регионы».

Что ж, ждем объявления Кремлем «Великой Отечественной войны-2», но в которой уже антифашистские силы в лице США-Великобритании-Франции и множества других европейских стран будут не с Россией, а против нее, и американский ленд-лиз будет не для нее, а для Украины. И посмотрим, кто в этой ситуации выйдет победителем. Даже если Москва снова отправит умирать «За Родину, за Ста…», фу, «за Путина» новые миллионы своих граждан…