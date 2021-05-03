Похождения «бравого» Арцруна: «тактическое отступление» в США

Наверное, граждане Армении, после прочтения этой новости, окончательно почувствуют себя облапошенными. Да, после того, как они самолично согласились на правление такой серости и бездарности, как Серж Саргсян, а потом рукоплескали его свержению, вряд ли чему-то стоить удивляться. Тем более, что далее было совсем уж смешное кино, когда к власти был приведен примитивный популист Никол Пашинян, в котором армянская общественность умудрилась разглядеть достойную управления страной фигуру.

Сейчас в РА многие, при упоминании имени Никола Воваевича, используют ненормативную лексику, плюются и пытаются откреститься от самих себя, так рьяно агитировавших за Пашиняна. Но, их эмоции по отношению к герою «шашлычной революции» ничто, по сравнению с тем, что граждане РА испытывают по отношению к бывшему представителю Минобороны Армении Арцруну Ованнисяну.

Да, к тому самому, что на протяжении многих лет вешал на уши граждан своей страны лапшу, убеждая их в том, что армянская армия «непобедима», что «броня крепка и танки наши быстры». Арцрун регулярно лепетал про «непроходимость» армянских оборонительных сооружений и создал тем самым какое-то излишне спокойное, обманчиво- уверенное состояние в стране-оккупанте.

А потом началась 44-дневная война. Сейчас практически все армянские политики и военачальники заявляют, что ее исход им был понятен с первых дней войны. Ясное дело, что все это чисто политические заявления, посредством которых каждый из «провидцев задним числом» пытается обелить себя, попутно облив ушатами критики действующую власть. Ованнисяну в этом смысле не повезло.

Ведь он и есть тот, в чей огород полетели самые увесистые булыжники. Буквально через несколько дней после подписания трехстороннего соглашения о перемирии, иными словами капитуляции РА, Арцрун был избит. Причем, об этом важном событии в его жизни он сообщил самолично, посредством страницы в Фейсбук. Самое забавное, что Ованнисян попытался придать процессу его избиения некий героический окрас. Он гордо поведал, что не собирается подавать жалобу на навалявших ему.

Приблизительно тогда же, он сделал еще одно «героическое» заявление. «Я буду жить независимо от всего. Я буду много говорить о планах на будущее. А пока отмечу, что у меня будут пятый и шестой ребенок. Армянских детей должно быть много. Чтобы мы могли подготовиться и побеждать», — написал Ованнисян на своей странице в соцсети Фейсбук. Не удивлюсь, если при написании этих строк, по его щекам лились слезы.

Но по прошествии небольшого временного отрезка появилась совершенно иная новость о похождениях «бравого» Арцруна армянской пропаганды. Оказалось, что он сейчас находится в США и во всю наслаждается жизнью. Об этом, в частности, пишет politik.am. Есть и подробности. Оказывается, Ованнисян немногим ранее выложил в закрытой группе cigar.am в Фейсбуке фотографию с дорогой сигарой с пожеланием доброго утра.

«Кстати, примечательно, что после нее он утверждал, что якобы продолжит жить в Армении, однако со странной скоростью оказался в США, где, по сообщениям СМИ, приобрел квартиру. Некоторые интернет-пользователи даже утверждают, что Арцрун Ованнисян прибыл в Штаты при поддержке супруги премьер-министра РА Анны Акопян», — пишет армянский сайт.

Вот так. Автор заявлений о бесконечных «тактических отступлениях» армянской армии, в итоге сам «стратегически отступил» аж за океан. Там, судя по всему, Арцруну не только спокойнее, с точки зрения перспективы получения очередных затрещин, но и сподручнее трудиться над зачатием детей. Какова в этом процессе будет роль Анны Акопян, не уточняется. Но и без того, можно слать поздравления гражданам РА, которых развели, как лохов.