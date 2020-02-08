Погромы на юге Казахстана

На юге Казахстана погоня полиции за машиной нарушителя закончилась массовой дракой, погромами и стрельбой. Президент страны Касым-Жомарт Токаев, слова которого в субботу приводит РИА Новости, назвал произошедшее конфликтом между местными жителями, которым воспользовались «провокаторы».

«В ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и групповая драка между местными жителями. Этой ситуацией попытались воспользоваться провокаторы. К сожалению, есть погибшие и раненые», — сказал Токаев.

Президент поручил «успокоить население» и помочь семьям погибших. Местная полиция заявила, что погибли 8 человек, задержаны 47, уточняет агентство.

Вместе с тем, как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на местные издания, столкновения произошли между местными жителями и полицией. В пресс-службе областного Департамента полиции заявили о конфликте с «родственниками водителя, задержанного за административные правонарушения». Согласно их данным, правоохранители преследовали нарушителя, который остановился только во дворе своего дома. Его родственники оказали полицейским сопротивление и закидали их автомобиль камнями, сотрудники правопорядка получили травмы.