«Поехали»: 60 лет назад состоялся первый полет человека в космос

12 апреля 1961 года в Советском Союзе с космодрома Байконур в Казахстане – ровно 60 лет назад – ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1». На его борту находился советский космонавт Юрий Гагарин. На старте он произнес ставшее знаменитым «Поехали!»

Дальше был один виток вокруг Земли. И в тот же день спускаемый аппарат приземлился у деревни в Саратовской области. Космический полет Гагарина длился 108 минут. В наши дни, когда совершаются многомесячные космические экспедиции, такое время полета кажется незначительным. Но в 1961 году каждая из этих минут была открытием неизвестного.

За полет в космос Гагарин был удостоен звания Героя Советского Союза. Отмечать 12 апреля как национальный праздник предложил Герман Титов, второй в истории человек на орбите Земли и дублёр Гагарина. С таким обращением космонавт обратился в ЦК КПСС 26 марта 1962 года. В 2011 году по решению 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было решено отмечать 12 апреля как Международный день полёта человека в космос.