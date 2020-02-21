Подтверждение курса на милитаризацию

Весьма неожиданную новость принес вчерашний день. И если на нее обратят должное внимание азербайджанские политики и журналисты, в будущем она способна стать одним из самых убедительных контраргументов в спорах разного уровня с армянскими визави.

Сторонникам армянских территориальных притязаний и нынешнего статус-кво в карабахском конфликте это, конечно, не понравится, но что поделать – факты есть факты.

А они состоят в том, что Армения оказалась куда как более агрессивной, с точки зрения накопленных вооружений, страной, чем Азербайджан.

Дело в том, что Международный центр конверсии в Бонне (BICC) опубликовал Глобальный индекс милитаризации по итогам 2019 года, и Азербайджан, согласно представленным данным, по уровню милитаризации поднялся с 12-го до 10-го места.

Первое место уже традиционно занимает Израиль. За Израилем на втором месте следует Сингапур, а за ним — Армения, Кипр, Южная Корея, Россия, Греция, Иордания, Беларусь и Азербайджан.

В центре отметили, что из-за затяжного конфликта в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан продолжают вкладывать огромные ресурсы в свои ВС.

Авторы рейтинга проводят подобные исследования ежегодно, начиная с 1990 года. Они оценивают полторы сотни стран мира по ряду параметров: расходы на военную сферу в процентах от ВВП, количество людей, занятых в этой сфере от общего населения, а также количество тяжелого вооружения в стране в соотношении с населением.

Доклад составляется на основе данных Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ), Международного валютного фонда (МВФ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и BICC.

Итак, какие же выводы следует вынести из свежеопубликованного Глобального индекса милитаризации? Азербайджан по уровню милитаризации замыкает первую мировую десятку. Но это как раз понятно. Страна находится в состоянии, навязанном ей извне. Продолжительная оккупация значительной части территорий республики – не шутка. Надо иметь под рукой все возможные ресурсы, в том числе адекватное количество и разнообразие вооружений и боеприпасов, если дело дойдет до необходимости силового разрешения конфликта. В случае Азербайджана это вынужденная мера, жестокая правда жизни.

Но как понять Армению, оказавшуюся аж на 3-м месте в мире и на 1 месте в Европе! То есть, она обгоняет Азербайджан на целых 7 позиций. Вот где караул кричать надо!

Ведь все высокопоставленные армянские чиновники, депутаты, и пр. постоянно и во всех выступлениях на международных площадках ставят в жесткий укор Азербайджану, что он-де чересчур вооружается и представляет огромную угрозу бедному армянскому государству. Начиная с Пашиняна и Мнацаканяна, и вплоть до деятелей из различных НПО. А теперь вот выясняется, что все обстоит ровно наоборот.

Каким-то образом Армении удалось, не тратя практически никаких денег, получить столько оружия и боеприпасов, что она переплюнула Азербайджан, вложивший в эту отрасль не один миллиард в твердой валюте.

Вот тут и открывается поле для ответной агитационной риторики азербайджанской стороны. Ведь не представит особого труда доказать, что нынешнего уровня сверхвооруженности Армения каким-то чудом сумела достичь при минимальных выплатах на это из казны. То есть, что она выполняет роль еще и некоего внешнего арсенала для другого государства – России. Правда, насчет последнего наши политики при власти вряд ли посмеют высказаться прямо, но этого и не требуется – на Западе не дураки, сами поймут, откуда, что взялось у маленькой многострадальной страны, окруженной «агрессорами».

А говорить надо конкретными цифрами, причем не своими, а вот такими как приведены выше – результатами исследований европейских центров. К ним-то армянским властям никак придраться не получится – в необъективности и приверженности позиции одной из сторон их не обвинишь.

То есть, соответствующим идеологическим структурам Азербайджана нужно всего-то систематизировать открытую информацию и на ее основе составить текст-опровержение, который вменить выучить назубок всем чиновникам и депутатам, посещающим международные мероприятия за рубежом. Так можно добиться победы хотя бы над той частью риторики армян, которая строится на «агрессивной сущности азербайджанцев». А это вовсе немало.