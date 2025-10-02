Ответные меры РФ на заявления лидеров европейских стран о милитаризации Европы не заставят себя долго ждать. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии «Валдая».

«Мы внимательно следим за набирающей силу милитаризацией Европы. Просто ли это слова либо нам пора принимать ответные меры. <…> Думаю, ни у кого нет сомнений, что такие меры России, ответные меры России, не заставят себя долго ждать», — сказал Путин.

Президент добавил, что ответ на угрозы будет, «мягко говоря, очень убедительным», подчеркнув, что речь идет именно об ответе. Путин привел в пример ФРГ, «которая говорит, что немецкая армия должна быть опять самый мощный в Европе». «Хорошо, мы внимательно это слушаем, смотрим, что имеется в виду «, — сказал Путин.