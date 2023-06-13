Частные военные компании должны заключать контракт с Минобороны.

Как передает ТАСС, об этом заявил Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о частных военных компаниях на встрече с ведущими военными корреспондентами страны.

«Я попросил депутатов и Минобороны привести все в соответствие со здравым смыслом, сложившейся практикой и законом. Если не будет контракта с государством и Минобороны, то не будет никаких юридических гарантий со стороны государства», — подчеркнул Путин.

Отметим, что министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал всем «добровольческим объединениям» до 1 июля подписать контракты с российской армией. Под этот приказ, судя по всему, подпадает и объединение «ЧВК Вагнер», которое находится вне российских законов. Однако его основатель Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы не будут подписывать «никаких контрактов с Шойгу».

Первым контракт с Министерством обороны России подписал спецназ «Ахмат».