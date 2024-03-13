Если Польша введет войска в Украину, то они вряд ли оттуда уйдут.

Как сообщает #, об этом президент России Владимир Путин сказал в интервью «Россия 1» и РИА Новости.

«Потому что если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Польша захочет вернуть земли, которые считает исторически своими. Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими и которые были от них отобраны отцом народов Иосифом Виссарионовичем Сталиным и переданы Украине. Если туда войдут официальные польские части, то они вряд ли оттуда уйдут», — сказал Путин.