Если над территорией Россией полетят американские самолеты, то они будут падать.

Как передает # со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И если полетят над нашей территорией американские самолеты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали», — сказал он.

В ходе просветительского марафона «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи Песков заявил, что американские танки «ездят по российской территории, военные их уничтожают и будут уничтожать дальше».