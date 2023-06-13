Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который утверждает основания для признания ряда загранпаспортов недействительными. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

В документе перечислены причины, по которым заграничный паспорт гражданина РФ может стать недействительным. Среди них — утрата документа, его непригодность, прекращение гражданства, невозврат по окончании служебной командировки, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение, а также другие причины.

Закон также уточняет срок оформления паспорта при обращении гражданина по месту жительства. (Газета.Ру)