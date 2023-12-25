Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране устанавливаются новые правила депортации иностранных граждан.

Как передает Gazeta.ru, документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

В частности, данный закон касается содержания подлежащих депортации людей в специальных учреждениях. Согласно изменениям, которые будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), содержание приезжих и лиц без гражданства в подобных местах может длиться не более 90 суток.

Кроме того, документ дает право надзорным органам заменить депортацию другими санкциями. В том числе иностранцев могут обязать выплатить штраф в размере до 50 тыс. рублей или выполнить обязательные работы на срок до 200 часов.

В законе уточняется, что на принятие решения о депортации будет влиять сразу несколько факторов. Среди них профессия иностранца, его семейное положение и уровень дохода, а также факт подачи документов на получение паспорта РФ.