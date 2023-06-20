Вот и исчезли последние сомнения. Президент США Джо Байден назвал «реальной» угрозу того, что российский президент Владимир Путин отдаст приказ применить в ходе войны в Украине тактическое ядерное оружие. Слова Байдена, сказанные в понедельник на встрече со спонсорами его избирательной кампании в штате Калифорния, цитирует агентство Reuters.

В субботу Байден подверг резкой критике размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси, назвав этот шаг «абсолютно безответственным».

Байден не уточнил, на основании каких данных он делает вывод о возможности применения Россией ядерного оружия, и где оно могло бы быть применено. Но, несомненно, президент самого могущественного в мире демократического государства не станет делать столь серьезное заявление, не имея на то веских оснований.

Ведь ранее американские военные и представители администрации неоднократно заявляли, что пока не видят признаков подготовки России к ядерному удару и, соответственно, не намерены менять уровень боеготовности ядерных сил США. Видимо, американскому лидеру были предоставлены серьезные доказательства намерений российского президента относительно вероятности применения тактического ядерного оружия.

В очередной раз к угрозе применения ядерного оружия прибег сам Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме в конце прошлой недели, правда с небольшой оговоркой – «при угрозе существования государства». Ранее он уже допускал превентивный ядерный удар. 24 февраля 2022 года в Украину российский лидер тоже вторгся с «опережающими» намерениями.

В пользу вероятности использования Путиным ядерного оружия против Украины или других приграничных государств свидетельствует и размещение в Беларуси российских ядерных зарядов, и бахвальство белорусского диктатора Александра Лукашенко, что они «в три раза мощнее, чем бомба, сброшенная США в 1945 году на Хиросиму», и появившаяся на прошлой неделе статья видного прокремлёвского политолога Сергея Караганова, призвавшего нанести ядерные удары по Польше или другой стране НАТО, ну а самое главное, что и вызвало появление подобных заявлений – серьезные сомнения Кремля в возможности противостоять начавшемуся контрнаступлению Вооруженных сил Украины. То есть, если российские вооруженные силы столкнутся с массовым поражением, которое поставит под угрозу их способность и дальше защищать свою страну, Путин, как акт отчаяния, протянет руку к последнему своему козырю.

И это уже не досужие мысли и призывы кремлевских пропагандистов, хотя понятно, что они никогда не озвучивают личное мнение, а получают тезисы из самого Кремля, и долгое время готовили свое население, да и мир, к такому развитию событий.

О вероятности нанесения Россией тактического ядерного удара в случае неудач на фронте долгое время предупреждали и ряд аналитиков. Кстати, именно поэтому Запад долго не решался на создание антипутинской коалиции и поставки Украине тяжелой военной техники, и до сих пор не оказывает полномасштабную и своевременную поддержку Украине. Запад уже со второго срока правления Путина боялся спровоцировать его на применение ядерного оружия, и поэтому шел на компромиссы и демонстрировал договороспособность. Ведь Путин уже с 2005 года делал агрессивные заявления относительно геополитической катастрофы, которая была вызвана распадом СССР, что воспринималось им как личная трагедия, в 2006 году на Петербуржском экономическом форуме он уже говорил о возвращении Украины и Беларуси, а в 2007 год он выступил с Мюнхенской речью, которая стало апогеем его политической идеологемы.

Как считает известный американский историк российского происхождения, доктор исторических наук Юрий Фельштинский, Путин, обвиняя в этой речи США в попытке установления полного контроля над миром, на самом деле проецировал свои идеи относительно мирового господства на Америку. Далее он уже на деле успешно реализовывал все свои намерения тем или иным способом, где мягкой силой – как это было в Армении и в Беларуси, а где и военным путем — нападение на Грузию, оккупация Крыма, Донбасс, и, наконец, апогеем стало полномасштабное вторжение в Украину, перед которым замминистра иностранных дел России Сергей Рябков открытым текстом и весьма далеким от дипломатического языка, больше похожим на язык питерской подворотни, потребовал от НАТО «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года». Через ровно полтора месяца Россия вторглась в Украину с намерением блицкригом взять в три дня Киев, арестовать или ликвидировать руководство соседнего государства, установить марионеточный режим во главе с Януковичем или Медведчуком, а дальше двинуться на Молдову, Прибалтику, Польшу и далее по списку.

Не вышло! Нашла коса на камень. Свою землю от захватчиков вышли защищать даже старики и старухи, кто с лопатой в руках, кто с охотничьим ружьем, а кто и с коктейлем Молотова. А Запад только охал и ахал, предлагал президенту Зеленскому бежать, и уже смирился с оккупацией Украины Россией. Но Украина преподнесла великий урок и Европе, и Америке. Как не устает повторять известный политический эксперт Андрей Пионтковский, «Украина за уши вернула Запад, а главное – США, в мировую политику». Ограничивавшаяся помощью касками Германия сейчас уже в первых рядах партнеров Украины, а США взяли на себя основную финансовую ношу и обеспечение военной помощи Украине.

Да, Запад шел долго к осознанию того, что Путин войну объявил не Украине, а всему миру, демократии, западным ценностям, правам человека. И если с первых дней вторжения России было бы закрыто небо Украины и поставлена артиллерия и ракеты дальнего действия, и истребители, десятков тысяч жертв как среди мирного населения, так и военных можно было избежать.

Но, как оказалось, избежать реальной ядерной угрозы так и не вышло. Вот российский лидер трясет ядерными боеголовками не первый раз, и не помогли ни предупреждения посланцев Белого дома в Москву советника по национальной безопасности Джейка Салливана и главы ЦРУ Уильяма Бернса о долгосрочных катастрофических последствиях для России такого шага, вплоть до ликвидации самого российского лидера, ни нравоучения индийского премьера Моди, ни даже Си Цзиньпина.

Ядерный удар, к чему в последние месяцы, после этих предупреждений, на Западе стали относиться скептически, снова замаячил на горизонте. И это довольно серьезно. Не стал бы делать безответственного заявления президент Соединенных Штатов. Там за свои слова отвечают, в отличие от России.