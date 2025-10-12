Певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели время вместе на борту 24-метровой яхты Caravelle у побережья Санта-Барбары (Калифорния).

Роман года, о котором месяцами ходили слухи, наконец получил официальное подтверждение. Издание The Mail on Sunday опубликовало эксклюзивные фотографии, которые доказывают: поп-звезда Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо действительно встречаются. Влюбленную пару заметили во время жарких объятий и поцелуев на борту яхты у побережья Калифорнии.

Фотографии были сделаны пассажиром туристической лодки, проплывавшей мимо 24-метровой яхты «Каравелла», на которой 40-летняя Кэти Перри отдыхала во время короткого перерыва в своем мировом туре Lifetimes.

Певица, известная хитом I Kissed a Girl, выглядела потрясающе в черном купальнике. 53-летний Трюдо и Перри страстно обнимались на верхней палубе, казалось, не замечая туристов, наблюдавших за китами.

Свидетель рассказал, что понял, кто рядом со звездой, только когда увидел характерную татуировку на руке мужчины — отличительный «ворона Хайда», что стало прямым доказательством, поскольку Трюдо известен этой индейской татуировкой на левом бицепсе.

Слухи о возможном романе пары появились еще в июле, после того, как их заметили на интимном ужине в монреальском ресторане. Друзья певицы подтверждают, что она «очень, очень заинтересована» в Трюдо, называя его «настоящим уловом» и «высококачественным мужчиной».

Тогда оба отказались комментировать статус своих отношений.

Личная жизнь обеих знаменитостей недавно претерпела изменения. Джастин Трюдо, который ушел с поста премьер-министра Канады ранее в этом году, развелся с женой Софи в августе 2023 года после 18 лет брака. У них есть трое общих детей.

Кэти Перри, в свою очередь, имеет пятилетнюю дочь Дэйзи Дав Блум от звезды «Пиратов Карибского моря» Орландо Блума, с которым она недавно рассталась.