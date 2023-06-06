Из-за подрыва Каховской ГЭС Украина пересмотрит тактику контрнаступления. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Breakfast Show.

«Я думаю, что коррективы [в планы контрнаступления] в любом случае будут внесены, но они всегда вносятся во время больших, масштабных действий. В любом случае коррективы вносятся от изменения ситуации по линии фронта или на оккупированных территориях», — сказал он.

При этом Подоляк отметил, что у Украины нет «варианта не наступать». По его словам, украинские граждане требуют «справедливого окончания войны», которого можно добиться освобождением оккупированных территорий. Принципиально подрыв Каховской ГЭС только обострит желание ускорить деоккупацию, добавил советник главы офиса президента.

Как пишет The Wall Street Journal, в результате затопления украинской армии будет сложнее форсировать реку Днепр, по крайней мере на начальном этапе. С другой стороны, разлившаяся из-за разрушения Каховской ГЭС вода может смыть укрепления, воздвигнутые российскими войсками, которые месяцами готовились к возможному наступлению ВСУ.

Утром 6 июня оперативное командование Вооруженных сил Украины «Юг» заявило о подрыве плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, обвинив в нем российские войска.

Подоляк сказал, что, по предварительной информации, подрыв Каховской ГЭС совершила 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил России. «Это предварительная информация. Безусловно, сейчас все будет проверяться. Она [часть] локализована там и, соответственно, есть предварительные данные, что это представители 205-й мотострелковой [части]. Мы будем проверять», — отметил Подоляк.

Цель «подрыва Каховской ГЭС россиянами» — сорвать наступление сил обороны Украины, заявила советник главы офиса президента Украины Дарья Заривна. (moscowtimes.ru)