Обнародовано состояние военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана, подорвавшихся на мине в освобожденной от армянской оккупации части Физулинского района.

Как стало известно Report, военнослужащим Сарибу Мамедзаде и Мураду Мамедзаде провели ампутацию. Каждый из них лишился одной ноги.

Состояние обоих стабильно, продолжается лечение.

Военнослужащих Внутренних войск — Сариб Мамедзаде 2001 г.р. и Мурад Мамедзаде 2002 г.р. 28 ноября подорвались на противопехотной мине в селе Шюкюрбейли Физулинского района.

По факту в районной прокуратуре ведется расследование.