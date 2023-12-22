В Азербайджане меняется порядок выплаты военнослужащим надбавок к трудовой пенсии в зависимости от срока их службы.

Это нашло отражение в предложенной к закону «О трудовых пенсиях» поправке, вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, надбавки к трудовой пенсии военнослужащих, прослуживших в армии 25 и более календарных лет до увольнения с военной службы; лиц, уволенных с военной службы по возрасту, имеющих общий стаж работы 25 и более календарных лет и проведших на военной службе не менее 12 лет и 6 месяцев этого стажа; лиц, уволенных с военной службы по болезни или из-за ограниченных возможностей здоровья, а также при сокращении штатов, которым в день увольнения было 45 и более лет, имеющим общий стаж работы 25 и более календарных лет, пробывшем не менее 12 лет и 6 месяцев из этого стажа на военной службе; военнослужащих со стажем военной службы 15 и более лет, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в зоне эвакуации будут установлены с учетом повышения, произведенного после даты назначения им пенсии — для военнослужащих, прослуживших до увольнения с военной службы 25 и более календарных лет — с добавлением 65% соответствующего материального обеспечения за 25 лет военной службы, за каждый год (в случае неполного года службы — пропорционально количеству месяцев трудового стажа за неполный год) военной службы свыше 25 лет (с учетом дисконтированной части воинской службы) — с добавлением 2% соответствующих расходов на обеспечение (и 3% для лиц, прошедших службу в системе соответствующих органов исполнительной власти).

Согласно проекту, отменяется 55-процентная надбавка для лиц, уволенных с военной службы по возрасту или болезни.

Согласно действующему законодательству, надбавки к трудовой пенсии этих лиц до дня их выхода на пенсию с учетом последующих повышений материального обеспечения составляют для военнослужащих, прослуживших 20 или более календарных лет до увольнения с военной службы — 50% соответствующих расходов на обеспечение в течение 20 календарных лет, для уволенных с военной службы по возрасту или из-за заболевания — 55% соответствующих расходов на обеспечение, за каждый год (в случае неполного года службы — пропорционально количеству месяцев трудового стажа за неполный год) военной службы свыше 20 лет (с учетом дисконтированной части воинской службы) — с добавлением 2% соответствующих расходов на обеспечение (и 3% для лиц, прошедших службу в системе соответствующих органов исполнительной власти).

Согласно проекту, надбавки к трудовой пенсии вышеуказанным лицам с учетом последующего увеличения расходов на обеспечение до момента выхода на пенсию устанавливаются для лиц, уволенных с военной службы по возрасту, имеющих общий стаж работы 30 и более календарных лет, которые провели на военной службе не менее 15 месяцев этого стажа в размере 50% и путем прибавления 1% к соответствующим расходам на обеспечение за каждый год стажа работы более 30 лет (если год неполный, то пропорционально количеству месяцев стажа работы в неполном году).

Согласно действующему законодательству, надбавки к трудовой пенсии для лиц, уволенных с военной службы по возрасту, имеющих общий стаж работы 25 и более календарных лет, которые провели на военной службе не менее 12 лет и 6 месяцев этого стажа установлены с добавлением 50% и путем прибавления 1% к соответствующим расходам на обеспечение за каждый год стажа работы более 25 лет (если год неполный, то пропорционально количеству месяцев стажа работы в неполном году).

Проект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.