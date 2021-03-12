Подорожание сигарет подстегнет спрос на контрабандную табачную продукцию

Со вчерашнего дня в розничной сети повысились цены на сигареты. Об этом с раннего утра писали все местные СМИ. Новая отпускная цена для сигарет всех марок увеличилась на 20 гяпиков.

По словам работников розничной торговой сети, оптовые продавцы отпускают товар по новым ценам.

К повышению стоимости дымного ассортимента наших прилавков привели недавние коррективы в Налоговый кодекс, увеличившие фискальный прессинг на эту продукцию. В новой версии кодифицированного законодательного акта страны расширен список подакцизных товаров, в него включены все виды курительного табака, за исключением табака для кальянов и промышленного табака.

Напомним, что поправки в НК были утверждены накануне главой государства. В текущей уже редакции кодекса косвенным налогом облагается также гомогенный, жевательный и нюхательный табаки (произведенные в Азербайджане), а также табак и табачные изделия, используемые путем нагрева.

Согласно изменениям, ставка акциза по всем видам курительного табака, за исключением табака для кальянов и промышленного табака, а также для гомогенного, жевательного и нюхательного табака, устанавливается в размере 30 манатов за каждый килограмм. Ставка акциза за табак и табачные изделия, потребляемые путем нагрева, устанавливается в размере 12,9 манатов за каждые 1 тыс. штук. Изменения также предусматривают повышение ставок акциза на производимые в Азербайджане сигариллы — с 31 маната до 43 манатов за каждую 1 тыс. штук (рост на 38,7%), изготовленные из табака сигареты и их заменители — с 31 маната до 35 манатов за каждую тысячу штук (рост на 12,9%), жидкость для электронных сигарет — с 20 манатов до 100 манатов за каждый литр (рост в 5 раз).

Подорожание сигарет было ожидаемо, сказал # экономист – аналитик Натиг Джафарли, поскольку правительство повысило акцизный налог на табачные изделия и цены должны были подняться. Кроме того, подорожала логистика из-за повышения цен на дизельное топливо. А значит, неожиданностью это не назовешь.

«Что же касается потребителей, правительство любой страны может свободно поднять налог и акцизные сборы на сигареты и алкоголь, поскольку это не социальная структура товаров, — продолжил экономист. –И люди в большинстве обычно относятся к этому сдержанно, а правительство объясняет свои меры противостоянием табакокурению и борьбой за здоровье граждан. Конечно же, подорожание иногда приводит к тому, что некоторые люди, обозленные повышением цен, бросают курить. Однако в массе курящие граждане переходят на дешевые, менее качественные контрабандные сигареты. Получается, что сильный рост цен стимулирует, как ни странно, спрос на контрабанду из соседних стран, где сигареты стоят намного дешевле, в том числе из России и Ирана».

А потому правительству следует относиться к этому вопросу осторожно, считает он. Подорожание сигарет хоть и не вызывает протестов, но стимулирует спрос на некачественную, безакцизную, контрабандную продукцию, рынок насыщается ею и это еще больше вредит здоровью населения.

Немногим ранее председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев сообщил, что упомянутая мера принимается в рамках стратегии по борьбе с табакокурением, которая является одной из актуальных задач, стоящих сегодня на мировой повестке. Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения приняла Конвенцию по борьбе с табакокурением, к которой присоединился и Азербайджан. «Согласно этой Конвенции, каждая страна должна разработать национальное законодательство в направлении борьбы с табакокурением. Одно из направлений, предусмотренных в таком законодательстве, заключается в регулировании цен на табачные изделия. То есть цены должны быть на таком уровне, чтобы интерес людей к этой продукции снизился, в частности, чтобы они не были доступны для детей и подростков», — утверждает парламентарий.

С этой позицией согласен руководитель НОО «Союз свободных потребителей» Эюб Гусейнов, считающий курение «наркоманией» на бытовом уровне.

«Наша организация против курения, поскольку любые вида табака и сигарет, невзирая на рекламные уловки производителей, вредны для здоровья. Государство год за годом ужесточает законодательство в сторону отказа людей от курения и снижения доступности сигарет, а в 2015 году была принята Стратегия сокращения неинфекционных заболеваний, предусматривающая 10-процентное уменьшение потребления сигарет до 2025 года. Однако проблема остается. Скажем, законодательно запрещена штучная продажа сигарет, реализация табачной продукции вблизи медицинских учреждений и пр., но все это не соблюдается. Последним шагом стало повышение акциза на табачные изделия, но обычно подорожание сигарет сопровождается наплывом контрабанды», — сказал он нашему корреспонденту.

Согласно анализам на местном рынке, проведенным зарубежными организациями на предмет контрабанды сигарет, в 2017 году государственный бюджет из-за неуплаты налогов потерял 20 млн. долларов. Резкое подорожание приведет к наплыву контрабанды, настаивает правозащитник, предлагая ввести акцизный план по табачным изделиям по примеру России. По его словам, производители и поставщики должны знать заранее о повышении косвенного налога – в каком году и насколько он поднимется, чтобы подстраивать ценовую политику к реалиям рынка во избежание контрабанды. Ведь контрабандные сигареты – это не просто нарушение закона и уклонение от налогов – это опасная продукция, происхождение и состав ее неизвестны.

«По некоторым данным, контрабандный товар ввозится из Афганистана и пр. стран, реализуется он без акцизных марок, нигде не проводится его экспертиза. Во избежание этого нам следует вооружиться опытом других стран, где производители и поставщики консолидируют свои действия с государственной политикой правительства в русле борьбы с контрабандой, — заметил руководитель ССП. — Наша организация уже 23 года противостоит проникновению на рынок опасной табачной продукции. При содействии ССП было закрыто четыре производства бесфильтровых сигарет. К 2015 году в Шеки появился производитель вредных сигарет без фильтра, что было доказано проведенной нами зарубежной экспертизой. Одновременно мы боремся с электронными сигаретами, различными препаратами для сушки сигарет и пр., поскольку все это угрожает здоровью. Государство тоже проводит направленную политику по снижению доступности сигарет, но одновременно из-за роста цен на рынке появляется масса дешевой и подозрительной продукции».

Есть и другие нюансы. Скажем, не все знают, что сигареты тоже имеют срок годности — в продаже они могут быть не больше года. Однако на местном рынке примерно 90% сигарет не имеют на упаковке срока годности. На коробке изделия значится лишь дата производства, а срока истечения годности нет и это допускает закон «О табаке и табачных изделиях». В результате, говорит Гусейнов, в продаже немало просроченных сигарет, которые критически опасны.