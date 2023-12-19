За период с января по ноябрь 2023 года Грузия импортировала из Азербайджана товары и продукцию на 583,61 млн доллар США.

Как сообщает корреспондент # в Тбилиси, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии. Этот показатель на 12,60 миллиона долларов, или на 2,2% больше, чем в прошлом году. За первые 11 месяцев 2022 года импорт Грузии из Азербайджана составил 571,01 млн доллар.

Импорт из Азербайджана составил 4,2% от общего импорта Грузии.

В этом году основным партнером Грузии по импорту стала Турция — 2 млрд 326,22 млн долларов. В «тройке» лидеров США (1 миллиард 769,69 млн долларов) и Россия (1 млрд 589 млн долларов) соответственно.

В 2023 году Азербайджан стал шестым основным торговым партнером Грузии.

В текущем году общий импорт Грузии увеличился на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 14 млрд 28 млн долларов.