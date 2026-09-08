Американский лидер Дональд Трамп 7 сентября заявил, что на территории США больше не будет продаваться продукция канадской машиностроительной компании Bombardier.

«Больше никаких продаж продукции Bombardier в США! Их товары недостаточно хороши! Более 50% их выручки поступает из США — они живут за счет американских покупателей, компаний, аэропортов и сферы обслуживания, в то время как Канада чинит препятствия нашим великим американским банкам и компаниям», — написал президент США в Truth Social.

Кроме того, Трамп добавил, что если Канаде нужен американский рынок, то ей следует перестать относиться к США как к «копилке».