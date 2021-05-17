Поддержка словом и делом: социальных работников и психологов учат работать с семьями

На днях мир отмечал Международный день семьи, и в нашей стране в связи с этой датой госучреждения и некоторые неправительственные организации проводят мероприятия, цель которых – привлечение внимания к проблемам семьи, детей. Для решения этих проблем важна грамотная работа социальных работников и психологов, специализирующихся на решении таких вопросов.

Исполнительный директор НПО «Надежное будущее» Кямаля Ашумова отметила в беседе с #, что иногда бывают ситуации, когда социальные работники и психологи, работающие в реабилитационных центрах, в шелтерах зачастую сталкиваются со сложностями при принятии решений, направленных на улучшение жизни ребенка в дальнейшем. Она рассказала о нескольких случаях, которые наглядно показывают, как важен правильный подход и подключение к работе соответствующих структур.

Несколько дней назад пятнадцатилетняя девушка обратилась на детскую горячую линию, заявив, что хочет покончить жизнь самоубийством из-за проблем дома. По ее словам, к ней плохо относятся мать и отчим, и она попросила найти ей другое место жительства, так как не хотела больше проживать с ними под одной крышей. Девушке была оказана психологическая поддержка и начались переговоры по поводу временного определения ее в шелтер. По этому вопросу она обратилась и в полицейский департамент. Ситуация несколько осложнялась тем, что обращение пришлось на праздничные дни, но сотрудники «Надежного будущего» вместе с работниками полицейского департамента решали вопрос ее размещения. Мать девушки, узнав, что та обратилась за помощью, сказала, что если дочь будет жить отдельно от нее, она покончит жизнь самоубийством. В этой ситуации было сложно найти решение, которое бы устроило обе стороны, и пришлось вести многочасовые беседы. В итоге девушку устроили в шелтер. Оказалось, что отчим действительно плохо к ней относился и применял психологическое и физическое насилие, принуждение к труду. Мать зависима от отчима, важно было улучшить общее состояние семьи. С ними и с девочкой будут работать. В еще одном случае на детскую горячую линию обратилась женщина, которая на условиях анонимности рассказала, что у соседского четырехлетнего ребенка постоянно синяки на теле и его принуждают к труду.

«Мы сразу же провели мониторинг, и информация подтвердилась, началось полицейское расследование. Здесь тоже отчим жестоко обращался с ребенком, но мать брала вину на себя и выгораживала его. Такие случаи требуют мультидисциплинарного подхода, когда все госструктуры, работающие с семьями и детьми, должны быть привлечены. Мы привлекли к работе Комиссию по делам несовершеннолетних, и в результате проведенных бесед женщина призналась в том, что ребенка бил ее гражданский муж. Тому удалось скрыться, и сейчас идут его поиски»,– рассказала Ашумова.

Однако надо было решать вопрос временного размещения ребенка. В районах шелтеров нет. Временно, пока шло выяснение обстоятельств, его поселили отдельно, но сейчас ребенка вернули матери.

По словам Ашумовой, такие ситуации показывают, как важно работать над усовершенствованием работы соцработников и психологов, как в Баку, так и в регионах. И было решено реализовать проект, приуроченный к Международному дню семьи, который был поддержан посольством Швейцарии в Азербайджане и Швейцарским Агентством по сотрудничеству и развитию, и Государственным Комитетом по проблемам семьи, женщин и детей.

«Совместно с ними мы организовали несколько тренингов на международном уровне. Главная цель тренингов – показать правильное направление в работе молодым социальным работникам и психологам, которые работают в социальных сервисах»,– говорит Ашумова.

Первый тренинг был проведен совместно с Ассоциацией Психологов Турции. К участию в нем привлекли двух клинических психологов, которые с помощью zoom платформы провели десятидневный международный тренинг по выявлению фактов насилия и организации психологической работы с детьми-жертвами насилия и их семьями.

Второй тренинг был организован для работников шелтеров в Баку и центров реабилитации, напрямую работающих с детьми и их семьями. Большую поддержку оказал тренер, клинический психолог, доктор Ширин Кязимов, который уже более 10 лет работает в Америке и имеет там практику. Он показал участникам, как правильно общаться с детьми и другими членами семьи, кого привлекать к беседам, с какими структурами совместно работать в этой сфере. Примечательно, что тренинг проводился не онлайн, а непосредственно в центре реабилитации.

С 15 мая начался очный тренинг для социальных работников. Его проводит глава аппарата Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Джейран Рахматуллаева, которая имеет опыт обучения за границей, была экспертом по семейным делам в Совете Европе. Проект завершится в конце мая и внесет большой вклад в улучшение работы специалистов соответствующих профилей.