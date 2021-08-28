Совершённый 2 дня назад смертником теракт в аэропорту Кабула унёс жизни более 200 человек. Среди погибших – 13 американцев. Прошли сутки, и Вашингтон объявил на весь мир о проведении дистанционной спецоперации, в ходе которой предположительно военные уничтожили занимавшегося организацией терактов боевика группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением организации «Исламское государство» в Афганистане. Ранее именно группировка «Исламское государство в Хорасане» взяла на себя ответственность за нападение в аэропорту Кабула.

Вроде всё по правилам лучших сказок детства: зло наказано, добро в итоге победило! Жизнь продолжается! США – супердержава, сразу же отомстило за своих граждан, молодцы!.. Но это только видимая сторона медали. А что же на самом деле?..

С 2001-го года США официально ведут борьбу с «Талибаном» в Афганистане. Напряжённость за этот промежуток времени в стране ни на один день не спадала, гибли в основном мирные жители, в том числе женщины и дети. Причём, вовсе не из-за действий талибов. Они дрались с иноземцами, и по официальным данным, потери союзников в стране за годы оккупации составили около 2,5 тысяч. Периодически в прессе появлялись сообщения об ошибках командования в Афганистане при нанесении воздушных ударов. Иногда, когда факты были уж вовсе неопровержимы, Пентагон признавал свои преступления против человечности. Но в основном открещивался от обвинений. Военные убеждали простых смертных, мол, погрешности в расчётах и человеческий фактор могут влиять на точность прицеливания. Уж, простите, мамы и папы погибших детей! И это продолжалось 20 лет! Американцы никак «не могли» найти и уничтожить главарей террористов. Благо, некоторые из них припеваючи жили в Дохе. Простаки и дилетанты утвердительно кивнут головами, — да уж, как добраться-то до Катара? Суверенная страна, свои законы и службы безопасности, вот и отсиживаются талибы там. Бедные американцы, что они могли поделать!.. Тут уместна небольшая ремарка, вспомним случаи из ближайшей истории…

Зелимхан Яндарбиев, один из основоположников, идеологов, и лидеров Чеченской Республики Ичкерия, в 1996 — 1997 годах исполнял обязанности президента самопровозглашённой Республики. 13 февраля 2004 года погиб в результате подрыва его автомобиля, когда возвращался домой после пятничной молитвы в центральной мечети Дохи (тут особое внимание привлекает место, где произошёл теракт – город, где долгие годы скрывались главари «Талибана»). Взрывное устройство было заложено под днище внедорожника. В момент взрыва вместе с Яндарбиевым в салоне автомобиля находились его 13-летний сын Дауд (получил тяжёлые ожоги) и два охранника, которые погибли.

По обвинению в организации этой акции были арестованы и приговорены к пожизненному тюремному заключению два сотрудника российского посольства. Однако уже в декабре Москва смогла добиться экстрадиции обоих будто бы для отбывания дальнейшего наказания на родине. Естественно, по прибытию в Россию они были освобождены и об их дальнейшей судьбе ничего не сообщалось. Интересно, не правда ли? Напрашивается вопрос: как же так, неужели спецслужбы России настолько превосходят коллег из США и Европы, что последние за долгие годы не смогли провернуть аналогичную операцию против талибов? Конечно же, нет! Современные шпионские технологии и средства слежения совершенствуются из года в год. Так вот, если убить Яндарбиева в Дохе стало возможным в 2004 году, то в 2020-м это можно было бы сделать во 100 крат проще и быстрее.

Но тут главный вопрос вот в чём: хотят ли спецслужбы устранить кого-то вообще? Или он нужен им живой, как пугало в огороде? Именно поэтому за 20 лет американские спецслужбы так и «не смогли» устранить главарей «Талибана». Хотя, когда им нужно, они могут достать любого и где угодно. Стоит лишь вспомнить ликвидацию главаря «Аль-Каиды». 2 мая 2011 года Усама бен Ладен был уничтожен американским подразделением сил специального назначения в своём доме, располагавшемся в 1,3 км от здания Пакистанской военной академии в Абботтабаде. Операция, получившая название «Копьё Нептуна», была осуществлена по приказу президента Обамы и проведена отрядом из переброшенных из Афганистана бойцов DEVGRU под контролем Совместного командования специальных операций и ЦРУ, оперативники которого помогали на месте.

Тело бен Ладена было перевезено в Афганистан для опознания и в течение суток после его гибели захоронено в море. И всё, был Усама, — и нет Усамы. Но вот «Талибан» оказался куда проворнее и профессиональнее, да? В это, наверное, не поверят даже самые предвзятые поклонники Штатов. Просто американцам нужен был враг, дабы обосновать причину своего военного присутствия в стране. И сейчас, уходя из Афганистана, США заранее распределили роли на несколько лет вперёд. Иного просто быть не может! Америка, впрочем как и другая супердержава — Россия, просто запрограммирована в режиме «хищник», и иного поведения от них ожидать не приходится. А что именно запланировано в этой многострадальной азиатской стране — покажет ближайшее будущее.