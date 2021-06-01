Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино недоволен тем, как в клубе организована работа.

Le Parisien со ссылкой на окружение аргентинца пишет, что тренер разочарован тем, как в «ПСЖ» выстроена работа. Он ожидал большего профессионализма от руководства.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что клуб доволен работой Почеттино.

Сообщалось, что интерес к тренеру проявляют «Реал» и «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне парижане заняли в Лиге 1 второе место и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала. Также «ПСЖ»выиграл Кубок и Суперкубок Франции. (sports.ru)