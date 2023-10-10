Европейский союз официально признал палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией, сообщают телеграм-каналы.

Об этом сообщила премьер-министр Франции Элизабет Борн в ходе выступления в Национальном собрании во вторник.

Она объявила о признании Парижем и Евросоюзом палестинской группировки ХАМАС террористической организацией.

«У терроризма и варварства нет оправдания. ХАМАС – это террористическая группа, теперь это признано Францией и ЕС. Ни одного евро не должно попасть в руки террористов», – сказала Борн.