Почеттино: «Игроки должны заслужить футболку «ПСЖ»»

Новый главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мыслями после назначения на этот пост.

«Игроки должны заслужить эту футболку. Мы находимся в очень крупном клубе, где важно не просто побеждать. Нужно выигрывать стильно.

Дисциплина – это самое важное. Уважение и дружба тоже важны. Это касается не только футболистов или членов тренерского штаба, но и всех, кто работает в клубе, на базе, на стадионе.

Мы здесь для того, чтобы помочь клубу и игрокам достичь того, чего они хотят. А именно – брать трофеи. Мы хотим выстроить менталитет и игровую философию, которых будут придерживаться все», – сказал Почеттино. (sports.ru)