Почему Вашингтон решил приобрести оружие стран бывшего СССР?

США решили приобрести системы вооружения, которые разрабатывают и используют страны «бывшего СССР или Восточного блока». Шаг достаточно странный и дает обильную пищу для размышления аналитикам и экспертам. В беседе с # доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев раскрыл свое видение данной новости.

— Полагаю, что данный факт является косвенным признанием успешности развития современного российского вооружения и военной техники и ее востребованности в мире. Ведь, несмотря на наличие НАТО, как военно-коммерческого проекта США, обеспечивающего монополию на продажу американского оружия членам Альянса и другим странам Запада, а также на санкционное давление со стороны официального Вашингтона на страны-импортеры российского оружия, официальная Москва уверенно держит второе место на мировом рынке вооружений, наступая США на пятки.

Да и презентованные во время выступления Путина 1 марта 2018 в Ежегодном Послании Президента Федеральному Собранию РФ новейшие образцы российского оружия и его возможности, оказались, как поняли в США, вовсе не мифом, не пропагандой и не сказкой.

Поэтому, официальный Вашингтон решил пойти по пути скупки образцов советской военной техники, чтобы, во-первых, понять, каким путем сейчас идет развитие российской военной техники. Во-вторых, спрогнозировать пути его дальнейшего развития. В-третьих, официальный Вашингтон стал получать информацию о тайном желании его союзников также приобретать именно российское оружие. Хотя бы через третьи страны. Серьезным прецедентом стала закупка Турцией российских ЗРК «Триумф» С-400.

В-четвертых, скорректировать собственную стратегию развития вооружения и военной техники, в целях преодоления уже наметившегося отставания США от России в сфере военно-технического развития и создания американского оружия, более привлекательного для других стран мира. И, прежде всего, для своих же союзников по НАТО и Западу.

— США могли приобрести это вооружение еще после развала СССР, но почему они решили сделать это именно сейчас? Чем оружие СССР привлекло США? Они, как считают некоторые эксперты, пытаются изучить эти технологии в противостоянии с Россией и Китаем?

— Раньше в США считали, что советское оружие – это оружие страны, проигравшей «холодную войну». Да и советский ВПК в 90-е годы пришел в значительный упадок, а кадровый состав претерпел значительное качественное ухудшение. Поэтому официальный Вашингтон рассматривал данные факты, как торжество мощи американского оружия, а советское, как неэффективное оружие проигравшей страны.

Однако активизация развития российской военно-технической мысли и производства в настоящее время заставило США пересмотреть свою позицию. Ведь речь уже идет о росте геополитического влияния России в мире и о значительном возвышении Китая в геоэкономическом и мировом пространстве. Ведь официальный Пекин является самым активным актором по закупке российского вооружения и военной техники. И самым активным по вопросам копирования российских образцов военной техники.

Учитывая, что США всерьез рассматривают сценарий вооруженной борьбы с Китаем, союзником которого может выступать официальная Москва, в Вашингтоне озаботились изучением советского оружия, которое осталось частично на вооружении КНР и России. При этом, как я уже говорил выше, понять современное состояние и тренды развития современной российской военно-технической мысли.

— Насколько вообще можно считать вооружение СССР, России и Китая конкурентоспособным американскому вооружению?

— Во-первых, советское и российское оружие, по сравнению с американским, более простое, и, одновременно, более надежное в эксплуатации. Во-вторых, оно прошло и проходит испытание не только на полигонах, но и в реальных боевых условиях. После чего постоянно совершенствуется. В-третьих, советско-российское оружие в разы дешевле американского.

В-четвертых, Россия в ходе продажи своего вооружения и военной техники гарантирует недорогое сервисное обслуживание. И главное, в-пятых, советское и российское оружие, как говорится, более ходовое в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Кстати, в странах Запада тоже, включая те же США! Недаром, в Северной Америке так много производств, копирующих автоматы Калашникова и другие образцы советского производства. Так что Китай здесь далеко не исключение.