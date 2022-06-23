Бывший глава американского Госдепа Майк Помпео выразил мнение, что Россия стремится контролировать энергетические ресурсы всех стран на постсоветском пространстве. Его слова приводит издание Politico.

«Если России будет позволено владычествовать над Донбассом и побережьем Украины, Путин в следующий раз нацелится на контроль за энергетическими ресурсами других независимых стран, которые когда-то были частью советской империи», заявил Помпео, выступая на мероприятии в Институте Хадсона.

Помпео также заявил, что помощь Украине со стороны Запада необходима для того, чтобы предотвратить «восстановление Россией Советской империи, которая будет определять мировые поставки ископаемого топлива, вызывая экономические потери в Америке и во всем мире».