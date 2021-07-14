Интервью # с украинским политологом Евгением Магдой.

— Президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», которая была опубликована на сайте Кремля. Как Вы считаете, в чем был смысл и необходимость ее написания?

— Путин неоднократно повторял тезис «русские и украинцы – один народ». Правда, он в 2010 году утверждал, что никаких территориальных претензий к Украине нет, и Россия уважает границы Украины. Если говорить о целях его статьи, то их несколько – сообщить, что современная Украина – детище советской политики, обозначить претензию на территории (Россию ограбили) и подчеркнуть, что «Донбасс Украине не нужен». Тезис о внешнем управлении Украиной – вишенка на торте. Очевидно, что столь масштабный и плохо читабельный для неспециалистов материал – своеобразный «темник» для российских медиа и политиков. На самом деле, Путин опубликовал под своим именем странную довольно смесь советского учебника истории и кремлевских нарративов последних лет – программное послание для российского государственного аппарата.

— Какой Вам видится будущая внешняя политика России по отношению к республикам бывшего СССР, если исходить из основных тезисов статьи Владимира Путина?

— Откровенно говоря, я бы не желал ни одной республике бывшего СССР оказаться объектом подобного «исследования». Это рискованно. При этом я сомневаюсь, что политика России на постсоветском пространстве существенно изменится, она, как и прежде, будет имперской по сути.

— Насколько, с исторической точки зрения, были справедливы аргументы, приведенные в данной статье?

— Путин подчеркнул, что работал с открытыми источниками. Но его аргументация в целом – это стремление передернуть разнообразные факты в собственных интересах. Насколько успешно? В Украине статью Путина оценили скептически, в России ее встретил административный восторг. Путин не просто предлагает набор известных исторических фактов, а пытается перемежать их штампами – об «испорченных поляками» украинцах, о кознях Австро-Венгрии, о национальной политике большевиков. Понятно, что Россия в его понимании – едва ли не спасительница Украины. Интересно, что он, к примеру, не упоминает известный факт: большевик Христиан Раковский, в 1918 году представлявший советскую Россию на переговорах с Украиной, через несколько лет возглавил правительство советской Украины. Интересный кульбит, правда?

— Как Вы прокомментируете реакцию президента Украины Владимира Зеленского на статью Путина?

— То, что Владимир Зеленский отреагировал на опус Путина в ироничной манере, вспомнив времена КВН – неплохо, но я предпочел бы иную реакцию. Здесь нужно либо оперативно отвечать хлесткой колонкой в западных медиа, или опускать уровень диалога до рядового чиновника, слова которого звучали бы из каждого телевизора. Только так можно бороться с мощной пропагандистской машиной Кремля.

— В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин готов к диалогу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но подготовка к встрече лидеров двух стран не ведется. Состоится или нет встреча Путина и Зеленского, и есть ли в ней резон?

— Путин давно дал понять, что вопросы Крыма и Донбасса с Зеленским обсуждать не намерен. Механизмов вынудить его у Украины сегодня нет. Если мы предположим, что ситуация обернется так, что Путин и Зеленский все же договорятся о встрече, пропагандистская машина Кремля начнет сразу же формировать альтернативную реальность, в которой можно будет просто утонуть. Поэтому встреча президентов России и Украины выглядит, мягко говоря, нецелесообразной.