В скором времени планируется возобновление деятельности азербайджано-армяно-российской трехсторонней комиссии по разблокированию транспортных путей в регионе. В результате активных согласований должны быть решены основные вопросы, тормозящие реализацию положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

О том, как это отразится на экономическом сотрудничестве и создании нового геополитического ландшафта в регионе рассказал в ходе онлайн пресс-конференции, организованной мультимедийным пресс-центром Sputnik Азербайджан, директор Красноярского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, руководитель Экспертного клуба «Комитет развития», кандидат философских наук Павел Клачков.

По его словам, день его приезда в Баку –3 июля – совпал с важным событием – передачей армянской стороной карт минных полей в двух регионах, что его очень порадовало. Речь идет о более чем 90 тысячах мин в Физулинском и Зангиланском районах.

Это событие, как подчеркнул эксперт, с одной стороны — все еще военного характера, но с другой стороны – это уже шаг к мирному строительству, ведь сейчас есть возможность более эффективно проводить работы по разминированию. Передача карт произошла по инициативе Российской Федерации, что еще раз свидетельствует о ее роли как гаранта стабильности в регионе.

«Передача этих карт на самом деле очень значимый шаг. У меня немалый опыт изучения проблем минирования территорий, и я не раз бывал на Голанских высотах в Израиле. Так вот, там проблема заминированных территорий так и не нашла своего решения. На этой территории стоят предупредительные таблички о минах, но что-то большее сделать сейчас нельзя. Карты утрачены, происходили оползни, подвижки почвы. Не хотелось бы, чтобы подобное было на территории бывшего СССР», – сказал Клачков.

Он подчеркнул, что после блестящей молниеносной победы Азербайджана в Карабахской войне, пришла пора строить мир. И тут Россия также занимает одну из ключевых позиций, так как ее роль велика и в дипломатическом, и в экономическом аспекте.

Но, как отметил эксперт, данный регион – перекресток интересов многих государств и геополитических блоков, и это связано со строительством новых торговых путей, торговой инфраструктуры. Логика строительства глобальной экономики неумолима и тут есть свои законы развития. Россия, Турции, Евросоюз, Китай заинтересованы, чтобы в этом регионе было безопасно и стабильно.

Эксперт подчеркнул, что Азербайджан должен оставаться могущественным, суверенным государством, важным игроком на арене. Тем более что его возглавляет гений дипломатии Ильхам Алиев, и именно его дипломатическая работа позволила добиться позитивных результатов.

По словам Клачкова, после распада СССР республики отправились в самостоятельное плавание. И азербайджанская модель в целом состоялась благодаря эффективной политике, системе военного строительства, идеологической работе и т.д. Карабахский конфликт стал для Азербайджана испытанием на прочность, которое он достойно прошел.

Сейчас главные события происходят уже не на военном поле, а в мирном строительстве. Необходимо развивать энергетическую и транспортную инфраструктуру, также должен происходить культурный обмен. Но, в первую очередь, должна быть налажена система безопасности, так как без этого ничего развиваться не будет.