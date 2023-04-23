Латвия, Литва и Эстония вызвали в министерства иностранных дел послов Китая в Риге, Вильнюсе и Таллине после высказывания китайского дипломата о суверенитете постсоветских стран. Отвечая на вопрос, принадлежит ли Крым Украине, тот заявил, что у постсоветских стран нет действующего статуса в международном праве.

Недовольство балтийских стран вызвало интервью посла Китая во Франции Лу Шае. В в эфире новостного канала La Chaîne Info тележурналист Дариус Рошебен сказал дипломату, что его позиция по Крыму не ясна и попросил ответить на вопрос, является ли Крым Украиной. Тот ответил: «это зависит от того, как вы воспринимаете проблему», — передаёт Крым.Реалии. После этого Лу сказал, что Крым был «российским изначально», после чего был передан Украине Хрущёвым.

На ответ журналиста, что международное право расценивает Крым как территорию Украины, дипломат сказал, что государства бывшего Советского Союза не имеют статуса в действующем международном праве, поскольку «нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран» (такое соглашение не требуется, бывшие союзные республики в составе СССР провозгласили суверенитет и были признаны другими государствами и приняты в ООН).

Лу добавил, что мир не должен ссориться из-за «таких проблем» и призвал прекратить огонь на территории Украины.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко прокомментировал выступление китайского коллеги в твиттере, заявив, что у Лу «или есть очевидные проблемы с географией, или такие заявления противоречат позиции Пекина [о мире в Украине]» Тестовый вопрос ««Чей Крым?», как всегда, показателен, — написал он. — В следующий раз хорошо бы спросить «Чей Владивосток?»»

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич написал в твиттере: «замечания китайского посла во Франции по поводу международного права и суверенитета наций совершенно неприемлемы. Ожидаем разъяснений от китайской стороны и полного опровержения данного заявления».

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ответ посла демонстрирует, почему страны Балтии «не доверяют Китаю «посредничество для мира в Украине».

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что государство вызывает китайского посла, чтобы «дать понять, что такие взгляды неприемлемы, а Эстония — суверенное государство». (svoboda.org)