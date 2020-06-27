Почему не сложились отношения мистера и фрау?

Дональд Трамп воюет сразу на всех фронтах, где только возможно, даже со своими традиционными союзниками. К примеру, с Германией. Изначально отношения мистера и фрау не сложились. США требует у немцев больше, чем они хотят дать, а потому американцы решили проучить Германию, что заставляет Берлин реагировать в целях защиты собственных интересов.

Недавно президент США Дональд Трамп подписал указ об усилении воинских частей в Польше, причем эти воинские части увеличиваются за счет вывода войск из Германии. В интервью The Guardian канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что Европе надо задуматься о новом мире без лидерства США.

«Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим», — заявила она.

Немецкий лидер, отвечая на вопрос о сокращении американского военного контингента в Германии, также призвала Европу готовиться к миру без лидерства США. «Войска США помогают защищать не только европейскую часть НАТО, но и интересы Вашингтона. Берлин продолжит наращивать военный потенциал. Европейские страны должны серьезно поразмыслить над новой реальностью, в которой Вашингтон не стремится исполнять роль мирового лидера, как прежде», — говорит канцлер.

Беспокойство немцев можно понять. Страна имеет ограниченное количество армии, но при этом сильное ВПК. Иными словами, прибыль, идущая от военно-промышленного комплекса немцев превышает расходы страны на армию, что в общем зачете усиливает ее политическую роль в Европе и в мире. Но данная роскошь возможна лишь в условиях «военного зонтика» США, которая теперь уже требует у своих союзников больше платить за эти услуги.

В своем другом интервью bundesregierung.de канцлер Германии призвала ЕС сформировать единую позицию по отношению к России, Китаю и США.

«Германия во время своего председательства в ЕС будет руководствоваться девизом: «Вместе. Сделаем Европу снова сильной», — заявила канцлер. По ее словам, цель Германии заключается в том, чтобы ЕС занимал сплоченную и единодушную позицию, выстраивая отношения со стратегическими партнерами – Китаем, Россией, Турцией и США.

Германия будет председательствовать в ЕС с 1 июля по 31 декабря. ФРГ во время председательства сделает акцент на вопросах защиты климата, укрепления европейской системы здравоохранения и цифровизации. При этом в Берлине отчетливо понимают, что отвечать интересам сразу 27 государств ЕС непросто, но Германия будет к этому стремиться. Меркель добавила, что хочет сделать Европу «более эффективной» в условиях современного мира. «Это нужно для того, чтобы защищать европейские ценности и интересы», — отметила канцлер.

Либерал-демократическая модель глобализации не подходит под новые политические реалии и угрозы, которые стоят перед миром. Связка США-ЕС, при котором Вашингтон является «крышей» во всех смыслах этого слова, а также является главным гарантом стабильного развития ЕС, перестает работать. Конечно, тут можно обойтись банальностью и сбросить весь мусор в нынешнего лидера США и сказать «Трамп виноват». Но проблема в том, что политика изоляционизма началась еще при позднем Обаме, который понималии видел все болячки США и ее экономики. Трамп не Трамп, а протекционизм США постепенно сворачивался, просто Трамп ускорил этот процесс в болезненной ее форме для ЕС.

Растущая роль в мировой геополитике ЕС, а именно ее лидера Германии, является прямой угрозой интересам США. Растущая роль Китая в мировой геополитике заставляет Брюссель присматриваться к Пекину как к потенциальному инвестору в страны ЕС, а также рынок сбыта. Но для того, чтобы ЕС не стал геополитическим объектом борьбы между США и Китаем, для канцера Германии сделать «Европу вновь великой» является фактором выживания. Выбор прост: либо ЕС и Берлин – это геополитический центр, который имеет мнение и играет в политику, либо такие страны, как США, Китай, Россия, Турция, разорвут союз.

При этом Вашингтон намерен держать ЕС, и в частности Германию, всегда в зависимом положении от себя, а именно ее энергетическую составляющую. Именно поэтому и весь конфликт вокруг проекта «Северный поток -2».

На прошлой неделе председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст сказал, что правительство Германии должно продумать свои действия, если санкции США вступят в силу. В качестве ответных мер он предлагал вызвать американского посла в ФРГ, ввести персональные санкции против сенаторов, которые готовили законопроект об ограничениях против «Северного потока — 2», а также ввести пошлины на поступающий из США сжиженный природный газ.

Если США все-таки решаться ввести санкции в отношении Германии, то это ударит по немецким и европейским компаниям, банкам, а также госучреждениям, а потому немцы вынуждены отвечать. Данный ответ уже говорит о том, что после этого отношения уже будет не спасти, Германия наравне с Китаем станет страной, с которой США будут вести «холодную войну».

Отношения Германии и США может спасти и перезапустить на основе общих интересов новый президент США Джо Байден, который намерен полностью развернуть курс Трампа конфронтации со всем миром. По последним данным опроса CNN, Байден опережает Трампа на 14 пунктов.

В опросе New York Times 50% зарегистрированных избирателей заявили, что если бы выборы президента были проведены сегодня, они бы отдали голос Байдену, 36% респондентов заявили, что проголосуют за Трампа. Байден также сохраняет двузначный отрыв среди независимых избирателей: 47% заявили, что отдадут ему предпочтение, а 29% проголосовали бы за Трампа.

Но не стоит забывать, что эти показатели во многом исходят из экономического кризиса, который вызван пандемией. До пандемии рейтинг Трампа был высоким и уже сейчас на фоне роста экономики США будет также расти.

«Ваши доходы немного упали, но мы вернули все обратно. Фондовый рынок бьет рекорды. У нас феноменальная экономика, нас ждет прекрасный третий квартал. И если мы не наделаем глупостей 3 ноября (в день выборов), следующий год для нашей экономики будет лучшим в истории», — сказал Трамп на одном из последних митингов.

Для Германии и Китая выборы в США, а именно от того, кто будет новым президентом этой страны, зависит ее дальнейшая судьба и принятие судьбоносных решений. При Трампе можно сказать однозначно лишь одно – Германия, как и Китай и Россия является геополитическим конкурентом, которого нужно «проучить».