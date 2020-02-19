Почему азербайджанские куры дороже заморских?

Относительно высокая себестоимость местного производства куриного мяса мешает экспорту, сообщил накануне руководитель Ассоциации птицеводов Азербайджана Айдын Велиев.

По его свидетельству, в то время как мясо птицы в зарубежных странах обходится в 1-1,20 долларов, в Азербайджане упомянутый показатель достигает 2 долларов. Стоит ли говорить, что в сложившейся ситуации зарубежным импортерам невыгодно вывозить этот продукт из нашей страны. Причиной высокой себестоимости внутреннего производства А. Велиев назвал необходимость импорта из-за рубежа кормов: пшеницы, кукурузы, сои. Такая ситуация, мягко говоря, не способствует снижению расходов, затрачиваемых на производство, а посему логично полагать, что конкурентоспособность наших бройлеров упирается в создание собственной кормовой базы и расширение отечественного производства кормов.

Однако это пока невозможно, считает руководитель ассоциации: «Производство местных кормовых продуктов в Азербайджане возможно только в сезонный период. С другой стороны, после посева продукта также должны быть созданы условия для его хранения. В зарубежных странах для хранения этих продуктов созданы все условия, чего нельзя сказать об Азербайджане». Если же углубиться в корень проблемы, было бы неправильно утверждать, что внутреннее производство кормов не налажено вовсе, поскольку после покоса и сбора зерновых и технических культур, определенная часть кормов помещается в хранилища, но имеет тенденцию быстро заканчиваться, а следующие партии приходится закупать в соседних странах.

В Ассоциации птицеводов уверены, что решение проблемы упирается в необходимость расширения емкости хранилищ, исходя из того, что в течение года нашим фермерам, наряду с местными кормами, приходится докупать 550-600 тыс. тонн корма. Нашим птицекомплексам требуется порядка 120-130 тыс. тонн пшеницы, 130-140 тыс. тонн кукурузы и столько же сои. Но это не все, поскольку в перечень нужд бройлеров входит также подсолнечное масло, подсолнечный жмых и различные кормовые добавки.

В беседе с «Зеркало» эксперт-консультант Борис Беленький сообщил, что расходы на комбикорма составляют наиболее емкую часть средств, затрачиваемых в производстве мяса птицы. Как правило, в структуре себестоимости конечной продукции комбикорма занимают 60- 65%, говорит собеседник. Для сравнения, на долю ветеринарных препаратов приходится в среднем 5 — 6% себестоимости мяса бройлерной птицы.

Серьезные промышленные птицекомплексы, занятые в производстве курятины, располагают собственными заводами по производству кормов. Как правило, предприятия этого профиля представляют собой часть производственной структуры, однако ингредиенты, необходимые в производстве, приходится импортировать из соседних стран. Преимущественно из Украины и России ввозится кукуруза и пшеница, а Бразилия и Украина обеспечивают местные птицекомплексы шротом. Однако Азербайджан в этом смысле не исключение, говорит он, поскольку в развитом производстве Израиля зерновые составляющие комбикормов также ввозятся из-за рубежа. Так или иначе, крупные хозяйства частично решили для себя проблему производства кормовой базы, поскольку в той или иной мере они обеспечивают собственное производство сырьем для производства комбикормов, но зависят от импорта премиксов, витаминно-минеральных добавок и зерновых.

«В целом же такие реалии характерны не только для нашей страны, поскольку практика импорта вакцин и прочих ветеринарных препаратов широко используется во всем мире, — продолжил эксперт-консультант. — Скажем, представительства крупных мировых компаний по производству таких препаратов существуют в различных странах, в том числе и России». По свидетельству специалиста, на себестоимость мяса птицы влияют также сезонные факторы, однако этот момент не имеет существенного значения для крупных предприятий. Например, зимой в крупных птицекомплексах увеличивается расход на потребление природного газа для отопления, но в то же время снижается потребность в вентиляции помещений и расходы на электроэнергию, соответственно, падают.

В то же время небольшие субъекты хозяйствования в этой сфере, действительно, сталкиваются с увеличением расходов в холодное время года, говорит Б. Беленький, поскольку не могут обеспечить качественный обогрев помещений. В результате этого птица болеет, растут расходы на ветеринарные препараты и пр. издержки, что в конечном счете приводит к ухудшению показателей производства. Возвращаясь к показателям отрасли, Ассоциация птицеводов утверждает, что Азербайджан полностью удовлетворяет внутренний спрос на куриное мясо и яйца, исключая необходимость импорта этих продуктов.

По его словам, на повышении отраслевых показателей положительно сказались импортные таможенные пошлины на ввоз мяса домашней птицы и субпродуктов. Таможенные пошлины на импорт курятины достигают на границе $1 за 1 кг и $100 за 1 тыс яиц. Однако, по мнению независимых аналитиков, «куриный налог», действующий в стране с 2016 года, не повлиял на позиции импорта. В частности отмечается серьезный рост объемов ввозимого в страну куриного мяса. По отдельным выкладкам специалистов, с 2015 года импорт увеличился к позапрошлому году почти в 25 раз.