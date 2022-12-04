Слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Алма-Атинская декларация о создании СНГ четко говорит, что границы между новыми государствами будут основываться на границах между союзными республиками бывшего СССР, где Нагорно-карабахская автономная область (НКАО) однозначно является частью Азербайджанской ССР, сильно ударили по позиции армянской дипломатии, привыкшей по своему интерпретировать определенные пункты армяно-азербайджанского урегулирования.

Когда на встрече в Праге 6 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян достигли соглашения о том, что стороны намерены подписать мирный договор, руководствуясь уставом ООН и Алма-Атинской декларацией, в армянском экспертном сообществе стали заявлять о том, что к моменту подписания последнего документа Карабах «вышел» из состава Азербайджанской ССР.

Так, бывший премьер (1992-1993 годы) и экс-председатель парламента Армении (1998—1999 годы) Хосров Арутюнян заявил о том, что «Алма–Атинская декларация 1991 года, взятая за основу процесса демаркации границ Армении и Азербайджана, позволяет говорить о том, что Нагорный Карабах на тот момент вышел из состава не только Советского Азербайджана, но и СССР».

В этой связи слова Лаврова должны были стать «холодным душем» для экспертного сообщества Армении. По мнению врачей, принятие холодного душа улучшает кровообращение и способствует выработке эндорфинов. Но, судя по реакции из Армении, «холодный душ» от главы МИД России не улучшил кровообращение головного мозга у местных экспертов.

С упорством достойным иного применения они утверждают, что еще до подписания Алма–Атинской декларации Карабах «вышел» из состава СССР и Советского Азербайджана по итогам «референдума о независимости», проведенного 10 декабря 1991 года на основе принятого в апреле 1991 года закона «О выходе из состава СССР».

К слову, этим грешил и сам Пашинян. Еще в августе 2019 года выступая на ежегодном собрании армянских послов и глав консульских служб, аккредитованных в других странах, Пашинян заявил о том, что «все забыли об одном: как Азербайджан вышел из состава СССР, и ничего странного в этом нет, так и Нагорно-Карабахская автономная область вышла из состава Азербайджанской ССР, и это также не должно считаться чем-то странным».

Утверждая, что карабахские сепаратисты провели «референдум» 10 декабря 1991 года в соответствии с законом «О выходе из состава СССР», горе-эксперты забывают, что буквально за два дня до этого события — 8 декабря 1991 года — СССР прекратил свое существование как субъект международного права и геополитическая реальность в результате подписания Беловежского соглашения о создании Содружества Независимых Государств.

Кроме того, в законе «О выходе из состава СССР» нет ни одного пункта, дававшего право автономной области на самостоятельное проведение референдума.

К тому же в тот период самой НКАО как автономного образования уже не существовало. Законом Азербайджанской Республики от 26 ноября 1991 года в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики и Конституционным актом о государственной независимости НКАО была упразднена. Следовательно, на эту территорию Азербайджанской Республики уже не распространялись положения закона «О выходе из состава СССР».

Вышеприведенные факты однозначно говорят о том, что Армения, присоединившись к Содружеству Независимых Государств и подписав Алма-Атинскую декларацию в 1991 году, признала территориальную целостность и нерушимость границ Азербайджанской Республики, в пределах которых находится Карабахский регион.

Если армянские горе-эксперты все же настаивают на приверженности советскому законодательству в деле признания территориальной целостности Азербайджана, то интересно, как они могут объяснить следующее:

1 декабря 1989 года было принято совместное постановление Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета НКАО «О воссоединении Армянской ССР и Нагорно-Карабахской автономной области», которое было аннулировано постановлением Президиума ВС СССР от 10 января 1990 года № 1050-1 из-за несоответствия Конституции СССР.

Однако это грубое нарушение советского законодательства не помешало через год включить данное постановление в Декларацию о независимости Армении. Тем самым, этот документ объявил территорией Армении и Карабахский регион Азербайджана. Данный пункт после был закреплен в Конституции Армении. Из этого обстоятельства следует, что Армения до сих пор на конституционном уровне предъявляет территориальные претензии к Азербайджану, хотя и признала территориальную целостность нашей страны путем подписания Алма-Атинской декларации.