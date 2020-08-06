По мнению главного американского эпидемиолога новый коронавирус не исчезнет никогда

Главный эпидемиолог США доктор Энтони Фаучи считает, что мир не сможет полностью искоренить новый коронавирус, которым заразились уже 18,8 миллиона человек, сообщает Голос Америки.
В эксклюзивном интервью агентству Reuters Фаучи, возглавляющий Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний, заявил, что вирус никогда не исчезнет в силу его «крайне трансмиссивной» природы. При этом эксперт считает, что при «сочетании хорошей вакцины и внимания к мерам общественного здравоохранения» кризис можно преодолеть.
По прогнозам Фаучи, взять вирус под контроль удастся после 2021 года. Он выразил «осторожный оптимизм» по поводу того, что к тому времени будет одобрена эффективная вакцина.
«Вероятно, в начале (следующего) года мы сможем получить десятки миллионов доз, – сказал Фаучи. – Производители говорят, что в дальнейшие месяцы у них будут сотни миллионов доз, а к концу 2021 года, возможно, и миллиард. Поэтому я думаю, что процесс идет довольно благоприятными темпами».