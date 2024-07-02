Азербайджан занял восьмое место в СНГ по доле кибератак, которая составила в первом квартале 2024 года 49,73%.

Как передает #, об этом говорится в отчете «Ландшафт угроз для России и СНГ» компании Kaspersky.

C начала 2024 года самый высокий показатель среди стран Содружества у Таджикистанa, где доля кибератак достигла 60,69%.

В соответствии с этой статистикой, Беларусь оказалась на втором месте — 59,79%, на третьей строчке Туркменистан — 59,55%, на четвертом месте Узбекистан — 58,74%. Далее следуют Кыргызстан (57,21%), Казахстан (54,62%), Россия (51,86%), Армения (44,21%).

Специалисты отмечают, что атакам подвергаются, в первую очередь, организации со слабой защитой, без привязки к конкретной индустрии, используя любые доступные инструменты в открытой сети. Также эксперты обращают внимание, что надо усиливать не только техническую защиту, но и цифровую грамотность.

Сферы, которые чаще всего подвергались кибератакам, выглядят следующим образом: финансы — 28%, строительство — 24%, производство — 14%, транспорт — 9%. При этом не снижают активности и группы, которые атакуют в целях шпионажа и финансовой выгоды — например, шифровальщики.

В тройку самых распространенных типов программ-вымогателей в I квартале вошли троянцы Dcryptor, Lockbit и Conti.

Отмечается, что растет количество атак, связанных с использованием социальной инженерии – обманные приемы, заставляющие пользователя выполнять на сайтах или в приложениях действия, которые могут нанести ему ущерб. Общее количество таких атак и пострадавших в большинстве стран региона растет от года к году.

Авторы отчета резюмируют, что все текущие тенденции в мире кибербезопасности, будь то количество мошеннических операций и продвинутых целевых атак, говорят о том, что использование социальной инженерии, как одного из основных методов компрометации вряд ли уменьшится в ближайшее время. И всегда нужно быть готовым к тому, что рано или поздно данный вектор атаки будет использован против вас.