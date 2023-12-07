Правительство Великобритании обвинило Федеральную службу безопасности (ФСБ) России в попытках вмешательства в политические процессы с помощью кибератак. В британский МИД уже вызвали российского посла Андрея Келина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Как сообщается, замминистра иностранных дел Лео Докерти заявил, что против двух человек из хакерской группы Star Blizzard ввели санкции, один из них является действующим офицером ФСБ.

Группа, подконтрольная подразделению «Центр 18» ФСБ России, обвиняется в совершении сотен целенаправленных хакерских атак на британских политиков, государственных служащих, работников аналитических центров, журналистов, ученых и других участников публичной жизни.

Хакеры атаковали частные электронные почты после проведения тщательных исследований и создания фальшивых аккаунтов, выдававших себя за их контакты.

Как отмечается, эта группа сосредоточилась на изломе данных, а другие лица распространяли их по разным каналам.

Так, еще в феврале член британского парламента Стюарт Макдональд заявил, что его электронную почту взломали, а злоумышленник выдавал себя за одного из его сотрудников. Он объявил об этом публично, чтобы предотвратить утечку любых электронных писем.

«Эта группа получила огромное количество данных. Информация используется для подрыва Запада разными способами», — заявили западные чиновники.

Отметим, Великобритания уже обвиняла Россию во вмешательстве в выборы 2019 года. Это произошло после похищения документов о торговле между США и Британией у депутата-консерватора Лиама Фокса, затем попавших в сеть. Но Великобритания до сих пор не называла, кто может за этим стоять.