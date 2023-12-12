Министерство иностранных дел Пакистана вызвало временного поверенного в делах Афганистана в связи с нападением террористов в районе Дарабан провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба пакистанского внешнеполитического ведомства.

«Пакистан выступил с решительным демаршем в адрес временного правительства Афганистана в связи с произошедшим сегодня смертоносным нападением», — говорится в пресс-релизе.

Временному поверенному в делах Афганистана было предложено передать в Кабул требование Исламабада о проведении расследования, публичном осуждении нападения и выдаче участников и организаторов теракта пакистанским властям.