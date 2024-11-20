Британский поверенный в делах был вызван в Министерство иностранных дел Ирана в связи с введением Лондоном новых санкций в отношении судоходной компании ИРИ, сообщает агентство IRNA.

«После введения Великобританией санкций против ряда иранских физических и юридических лиц, в том числе судоходной компании IRISL и авиакомпании Iran Air, по причине якобы отправки Ираном баллистических ракет в Россию, британский поверенный в делах (в отсутствие посла) был вызван в Министерство иностранных дел. Ему был передан решительный протест Ирана против этого незаконного и неоправданного действия правительства Великобритании», — сказано в сообщении.

Помощник главы департамента МИД по Западной Европе Аббас Надери осудил эти действия Великобритании, назвав их противоречащими международному праву и нарушением принципа свободы судоходства и морской торговли. Он отверг утверждение о том, что Иран отправил баллистические ракеты в Россию, отметив, что это признал сам президент Украины.

Он также назвал неприемлемым «вмешательство некоторых европейских государств, включая Великобританию, в сотрудничество Ирана с другими странами в сфере обороны».