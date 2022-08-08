Фармацевтическая компания Pfizer покупает американскую биофармацевтическую компанию Global Blood Therapeutics (GBT) за 5,4 млрд долларов.

Как передает #, об этом говорится в сообщении Pfizer.

«Согласно условиям сделки, Pfizer купит все выпущенные акции GBT по 68,5 доллара за акцию… общая стоимость компании составит примерно 5,4 млрд долларов», — говорится в сообщении.

Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку. Завершение сделки требует выполнения обычных условий закрытия договора, а также одобрения соответствующих регулирующих органов и акционеров GBT.