Как вы знаете, восьмого июня президент России дал повод для обсуждений, сравнив себя с императором Петром I. Владимир Владимирович заявил, что он, как и Петр I возвращает земли, тем самым подтвердив абсурдность предыдущей причины вторжения на Украину. Этим он также перечеркнул старания своих агитаторов, которые желая угодить своему господину, с пеной у рта рассказывали о том, как унижают русских на Украине, что конечно было откровенной ложью. На этот раз российский президент, по сути, признал захват территорий соседнего государства, правда, назвав его возвращением, при этом, не приводя никаких законных оснований для этого. Из этого следует что, Россия продолжает вести империалистическую политику и считает граничащие с ней страны своими колониями.

В свое время Петр I развязал северную войну с целью получить выход на море, и в первом же бою под Нарвой был подчистую разгромлен более подготовленными и дисциплинированными войсками Карла XII, и если бы тогда шведские войска пошли на Москву, то Путин бы сейчас работал в ИКЕА. Но в тот момент фортуна оказалась на стороне Петра I, ибо тогда шведы решили пойти на Польшу, посчитав, что с Россией покончено. Таким образом русский император получил время на строительство новой армии, которая позже одержала победу в Полтавской битве. Видный шведский историк Петер Энглунд в своей книге «Полтава» отмечает, что именно в этой битве Швеция потеряла шанс стать одной из сильнейших держав Европы, взамен подарив России шанс стать империей. Если сравнивать деятельность Петра I и Путина, то невооруженным глазом можно увидеть абсолютно противоположную политику по отношению к Европе. Петр I прорубил окно в Европу, чтобы открыть путь для развития страны, Путин это самое окно заколачивает всеми силами. Подумайте сами, Петр I научился в Европе судостроению, заказал оттуда картины, платья, мебель и многое другое. Он разбил сад и поставил там статуи из Италии, построил музей, ибо как оказалось в России не было места, где люди могли бы гулять и смотреть на что-то красивое. Его известный указ о бритье бород, наглядно показывает насколько отставало русское общество и невероятно сложно представить, как они жили до этого. Тогда Россия была в союзе с Европой, причем еще во время правления старшей сестры Петра, Софьи, Россия присоединилась к Священной лиге – союзу против Турции. Даже не вызывает удивления тот факт, что именно в Европе Петру подсказали северное направление для походов и это еще раз подтверждает, что лучшие достижения России были благодаря западным партнерам.

Сегодня история повторяется с точностью наоборот, и мы видим, как Путин выводит из страны все европейское и возвращает Россию в XVIII век. Остается только ждать следующей битвы у Полтавы с противоположным результатом, который отправит Российскую Империю на задворки истории. Если сейчас спросите у известнейших политических экспертов, чем закончится война на Украине, никто из них не сможет дать точного ответа. Прежней политической системы больше нет, а новая создается прямо на поле битвы, и все стороны понимают, что любой бой может стать переломным. Этот переломный момент может быть в Северодонецке, Лисичанске, либо под Харьковом или другим населенным пунктом, который предрешит исход этой войны.

Все мировое сообщество должно объединиться ради этой цели и снабжать Украину высокоточным оружием, желательно противокорабельными ракетами и дальнобойной артиллерией. Нужно дать возможность украинским военным поражать цели внутри территории России, так как именно большие потери приблизят конец войны.

Путин в своем стремлении расширить территорию страны скорее схож с Наполеоном, который тоже хотел править чуть ли не всем миром, но чем это закончилось, знают все. Глава российского государства отождествляет себя с Петром I, но если посмотреть на карту России во время правления императора, то можно увидеть завоеванную Прибалтику и шведские земли в составе его империи. Тогда получается прибалтийским государствам, Швеции, Финляндии надо готовиться к новому нападению со стороны Путина под предлогом возвращения и укрепления?

Как вообще с ним вести переговоры после этого, если его интересуют исключительно новые земли? Сейчас не средние века, чтобы безнаказанно захватывать чужие территории и присоединять их к своим. Сегодня другая система безопасности и вести себя как правители прошлого, тем самым ставить под угрозу всю планету, просто сумасшествие. Италия это не Римская империя, Турция не Османская империя и привести это как юридическую базу для начала войны, это преступление против всего мира. Заметьте ни одна из перечисленных мною стран, которые в прошлом были империями, не претендуют на земли своих соседей, напротив стараются внести свой вклад в поддержание международного мира и безопасности. Нельзя считать Европу противником, так как запад это локомотив развития всего человечества, поезд, куда надо стараться запрыгнуть, чтобы открыть новый путь развития для своей страны. В XVIII веке Петру это было понятно, и вся проводимая им внешняя политика была направлена на европеизацию империи, что является главной причиной его успехов. Спустя три века глава российского государства так и не понял эту простую истину и сейчас путь, который он выбрал для своей страны, является ошибочным, и последствия могут быть крайне печальными. Попытка воссоздать Советский Союз и вновь опустить железный занавес приведет к политической и экономической катастрофе, так как сегодня связи между странами глубже чем кажется на первый взгляд. Эти связи укреплялись десятилетиями и отказ от них приведет к слишком большим экономическим потерям. К примеру, Азербайджан увеличивает поставки природного газа в Европу, западные нефтяные компании здесь обосновались после того как покойный Гейдар Алиев подписал контракт века и сейчас разрабатывают новые месторождения, что предопределяет развитие нашей экономики. Несмотря на экономические и торговые связи с Россией, западное направление является более перспективным для нас, с учетом масштаба санкций введенных Америкой, Евросоюзом и другими странами в ответ на агрессивную политику Путина.

Если когда-то Азербайджан присоединится к какому-либо союзу созданному Россией, то мы лишимся всего, чего достигли за последние тридцать лет. У большинства стран бывшего советского союза есть четкое понимание, что возвращение туда означает провал внешней политики этих стран и убеждены что новый СССР — это иллюзия одного человека. Есть большие сомнения, что сама экономика России выдержит отсоединение от экономики запада и его партнеров, а это то, что сейчас происходит. Известно, что всю технику, электронику и прочую продукцию, наши северные соседи завозили в большинстве из стран запада и Японии, тогда как в самой России не налажено производство даже элементарного утюга. Страна держалась исключительно на продаже природных ресурсов, таких как нефть, газ, алмазы, древесина, а главными покупателями этого сырья были как раз таки страны Европы и Америка. В таком случае как среагирует экономика России на уход по сути своих главных инвесторов, кем их заменит, есть ли вообще равноценная замена? Эти вопросы пока остаются открытыми, и никто не знает, что будет дальше в этой беспрецедентной ситуации. Россия должна стать демократическим государством, уважающим территориальную целостность соседей, и только выход в свободный демократичный мир может гарантировать экономическую и политическую стабильность в мире, а без окна в Европу это не получится.

Ахмед Ширалиев, Специально для Зеркало