Песков не стал комментировать обнародованные записи «разговора Путина и Порошенко»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обнародованную депутатом Верховной рады Украины Андреем Деркачем аудиозапись якобы телефонного разговора бывшего украинского лидера Петра Порошенко и главы российского государства Владимира Путина в 2015 году, передает «Газеты.Ru».

Представитель Кремля отметил, что телефонные разговоры глав государств проходят в закрытом режиме, запись сделать было бы сложно.

«Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Ранее Деркач заявил, что данную запись он получил от журналистов-расследователей.

Отмечается, что в ходе разговора предполагаемый Порошенко предложил якобы Путину более конструктивно подойти к подготовке заседаний контактной группы по Донбассу в Минске.

«Я считаю, что мы с «Минска» с пустыми руками выходить не должны. Желательно, чтобы там были конкретные позиции, которые привели к конкретному результату», — якобы сказал экс-лидер Украины.

Он также сказал, что готов подумать относительно экономических перспектив с Россией, «потому что там ситуация правда очень хреновая». Кроме того, «Порошенко» заявил, что западные партнеры не согласны с проектом «размещения миротворцев в Донбассе».