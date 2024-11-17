Министр обороны США Ллойд Остин не стал комментировать гипотетическую возможность размещения американского гиперзвукового оружия на территории Австралии или Японии.

На пресс-конференции в Дарвине глава Пентагона спросили, могут ли США в будущем взять на себя обязательства по размещению гиперзвукового оружия в Австралии или Японии. «На сегодняшний день у нас нет никаких объявлений по поводу гиперзвукового оружия», — сказал министр, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров с австралийским и японским коллегами.

Он также подчеркнул, что США сделают все от них зависящее для реализации сделки в рамках американо-британо-австралийского альянса AUKUS. Так, американские власти обещали поставить Канберре три атомных подводных лодки класса Virginia: две, снятые с эксплуатации американских ВМС (в 2032 и 2035 годах), и одну новую, построенную специально для австралийского флота (в 2038 году).